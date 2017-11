Přichází tenisová revoluce? Hrát se má na čtyři vítězné gemy a bez čárových sudích

MILÁN V sobotu skončil tenisový turnaj nejlepších hráčů do 21 let v italském Miláně. Jména účastníků klání ohodnoceného celkovou dotací 1,275 milionu dolarů jsou ale daleko méně zajímavá než samotné dění v hale extravagantního výstaviště Fiera Milano. Pořadatelé testují řadu novinek, které by v budoucnosti mohly tenis výrazně změnit.

„Game, set and match.“ S trochou nadsázky jediná jistota pro tenisové fanoušky na prvním ročníku setkání osmi nejlepších hráčů do 21 let označeném trefně „The Next Gen ATP Finals“.



Jinak si mohou příznivci bílého sportu připadat jako v budoucnosti. Byť ATP – světový mužský okruh – už oznámila, že žádnou z novinek na turnaji v Miláně aplikuje v příštích pěti letech do svého soutěžního řádu.

„Jde o jeden velký test, zkoušku, jak se přiblížit moderním trendům, jak přilákat k tomuto sportu nové hráče i nové fanoušky,“ řekl LN Jan Smíšek, šéf českých rozhodčích a zároveň sekretář Českého tenisového svazu.

Vedení mužského tenisu si zjevně řeklo, že když revoluci, tak pořádně...



Jistě, úvodní ceremoniál s losováním, kdy mladí tenisté hledali písmena svých skupin na tělech modelek, se pořadatelům tak úplně nepovedl, další novinky se ale již týkají samotné hry a znějí zajímavěji.

V severoitalské metropoli proto lze vidět sety hrané do čtyř vyhraných gamů, už za stavu 3:3 tak přichází na řadu tie-break.

Nehraje se na výhody, při shodě 40:40 vítěz dalšího fiftýnu bere celou hru. Chybí čároví rozhodčí, které v plné míře nahrazuje už vyzkoušené „jestřábí oko“.

Jak testované novinky přijímají sami hráči, kteří se turnaje zúčastnili?

„Že nejsou čároví rozhodčí? Moc se mi to líbilo, byla to legrace. Je to něco nového a zajímavého. Zvlášť teď, když jsme na konci sezony všichni unavení, jsou tyto změny příjemným oživením,“ řekl po prvním hracím dnu jednadvacetiletý Rus Daniil Medveděv, 65. hráč světového žebříčku.

„Co si budeme povídat, ‚jestřáb‘ je téměř stoprocentní, dává proto logiku a určitě je jeho zavedení ve prospěch tenisu,“ přitakává Smíšek, který by ale v případě aplikace technologie na turnaje vlastně přišel o svou práci.

„V tuto chvíli si nedovedu představit, že by ze dne na den všichni čároví byli nezaměstnaní. Na jednu stranu je pravda, že třeba US Open by mohlo díky tomuto ušetřit slušné peníze, na druhou nějak nevidím možnost, jak dostat podobnou technologii na skutečně malé turnaje.“

„A je jedno, jestli ve světě, nebo v Česku, třeba jako zrovna na turnaji kategorie Futures v Milovicích, kde nyní rozhoduji,“ přidal.

Jen pro zajímavost, dle odhadů atakuje celkový rozpočet na sudí na US Open hranici milionu dolarů, je třeba si ale uvědomit, že jde o největší turnaj ze všech, co se týče počtu kurtů.

Právě na zámořském grandslamu během kvalifikace zkoušeli novinku, kdy je hráčům odpočítáván čas mezi hrami stanovený na 25 sekund (na grandslamech je dvacet).

Stejná časomíra ovlivňuje dění také nyní v Miláně.

„Nechtěl jsem dostat napomenutí, takže jsem opravdu pospíchal. Ale i můj trenér mi poté říkal, že to přeháním a mám před podáním třeba ještě patnáct vteřin čas,“ usmíval se dvacetiletý chorvatský talent Borna Čorič.

Takoví Novak Djokovič a Rafael Nadal by na jeho místě nejspíše úsměvy příliš nehýřili. Právě oni dva patří mezi tenisty, kteří mezi výměnami potřebují času nejvíce.

Telefonáty s trenérem

Ale zpět na sever Itálie. I komunikace s trenéry je na „Turnaji mistrů do 21 let“ povolena. Vždy mezi jednotlivými sety si mohou hráči zatelefonovat o rady. V prvních dvou dnech této možnosti využili minimálně jednou všichni tenisté.

„Jsem sice stará škola, zažil jsem i turnaje, kdy se hrála finále na tři vítězné sety, ale mně se všechny ty novinky líbí, chápu je. Je to především otázka televizí a zatraktivnění našeho sportu pro nové fanoušky,“ tvrdí Jiří Novák, bývalý pátý hráč světa, vítěz sedmi turnajů ATP a nyní trenér.

„Někde jsem četl, že věkový průměr příznivců našeho sportu je kolem padesáti let. To je strašně moc. Je tady obrovský prostor dostat k obrazovkách nové, mladé tváře. Ano, pětisetové grandslamové finálové bitvy jsou krásné, epické, jak se říká, ale kdo vám v dnešní uspěchané době vydrží sedět u tenisu pět hodin, pokud to není velký fanda tenisu?“ doplňuje krajana Smíšek.

A turnajová čísla mluví jasně: průměrná délka setů se pohybuje kolem 27 minut. Při tradičním počítání není výjimkou, že sada, která dojde až do tie-breaku trvá klidně i minut sedmdesát.

Navíc díky tomu, že odpadají výhody, a tím i dlouhé gamy za stavu 40:40, dá se délka zápasů snáze odhadnout.

„Nutí vás to sedět u televize a koukat se na celý duel, nepřepínat,“ myslí si český tenisový rozhodčí.

Ten se s účastníky turnaje i Novákem shoduje, že největším problémem není – jak by se mohlo zdát – volný pohyb diváků během výměn v hledišti, ale novinka týkající se servisu. I míček, který se otře o pásku a spadne do vymezeného území, je ve hře.

„Tohle je pro všechny dle ohlasu z turnajů nejtěžší,“ míní Smíšek.

„Je to nepříjemné, když na to nejste zvyklí. Ale také tohle je jen otázka času,“ přidá se Novák.

„Všichni si na to budou asi chvíli zvykat, hráči při dotyku míčku s páskou při servisu automaticky přestali hrát,“ říká Ross Hutchins z vedení ATP, který má na starosti kontakt s hráči.

Právě jeho komunikace s mladíky, kteří hrají tento turnaj, a následný výstup pro nadřízené budou pro budoucnost tenisu klíčové.

„Sportovní a zábavní svět se velmi rychle mění, stejně jako způsob, jakým fanoušci přijímají náš sport. V tomto turnaji nejde jen o novou generaci hráčů, ale také o příští generaci příznivců. Vytvořili jsme ho právě proto, abychom se mohli podívat na některé nové prvky ve hře v ostře sledovaném klání,“ doplnil jej šéf ATP Chris Kermonde.

Co mu milánská show naznačila? To se dozvíme až v dalších týdnech a měsících. Jak Smíška, tak Nováka zatím baví. „Jako divák si turnaj užívám, ale možná proto, že vím, že jde jen o experiment,“ zní od Smíška.

Bývalá česká mužská jednička dodává: „Já bych se postupným úpravám pravidel nebránil, ale je otázka, kam až chtějí funkcionáři náš sport tlačit, jak hodně ho chtějí zrychlit.“