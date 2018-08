Přestupu do Sparty nelituju, měli jsme postoupit, říká největší hvězda Stanciu

PRAHA Před novináři to zopakoval několikrát: „Teď se musíme zaměřit na ligu, musíme vyhrát titul pro fanoušky jako odplatu za tohle zklamání.“ Nicolae Stanciu, záložník fotbalové Sparty, hodnotil vyřazení z Evropské ligy od srbského Spartaku Subotica.

„Bolí to, protože jsme si asi všichni mysleli, že Suboticu hladce vyřadíme,“ připustil rumunský fotbalista po vyřazení.



„Myslím, že jsme byli lepší, v odvetě měli spoustu šancí, trefili jsme tyč, břevno... Jenže bohužel, takový je fotbal, ne vždy spravedlivý,“ pokračoval Stanciu.

Nechtěl komentovat rozhodčího, nemohl mluvit o chuligánech, kteří v závěru zápasu vtrhli na hrací plochu. „To je čistě záležitostí klubu,“ sdělil tiskový mluvčí Ondřej Kasík.

„My musíme jen poděkovat těm, kteří nám fandili a podporovali nás,“ doplnil Stanciu. „Jsem na nás hrdý, protože jsme ukázali, jak skvělý tým máme, bojovali jsme, dřeli jsme, ale nestačilo to.“



Prohráli jste si ten dvojzápas už v Srbsku?

Spoustu lidí to tak možná vnímá, ale já nesouhlasím. Vždyť jsme v domácím zápase smazali manko a měli jsme i další příležitosti, abychom rozhodli. Bohužel jsme po naší chybě inkasovali z penalty.

Uroš Radakovič si ten faul hodně vyčítal...

Že jsme vypadli, není jeho chyba. Na hřišti je nás jedenáct, Uroš je velmi dobrý mladý hráč a určitě nám v budoucnu pomůže. Takový je fotbal.



V první půli se nezdálo, že by se mohlo něco pokazit. Soupeře jste totálně přehráli, proč Sparta takhle nehraje pokaždé?

První poločas byl opravdu dobrý, stejně jako náš poslední zápas v Jablonci, kde není jednoduché zvítězit. Já doufám, že tímhle stylem teď budeme pokračovat, dokonce věřím, že můžeme hrát ještě lépe. Bude důležité, abychom uspěli v lize. Zisk titulu je teď náš hlavní cíl.

Zklamání v očích sparťanů

Nemůže ale nečekané vyřazení z Evropy nalomit vaši psychiku?

Možná u některých, ale všichni, kdo jsme tady, jsme zkušení hráči. Máme něco za sebou, něco jsme zažili, víme, jak se teď zachovat.

Jak se s neúspěchem vyrovnáváte vy osobně? Do Sparty jste přece přišel kvůli trofejím i zápasům v pohárech.

Je to velké zklamání, protože jsem v posledních letech byl ve Steaue i v Anderlechtu na poháry zvyklý. Ale musím říct, že tomuto týmu pořád věřím. Jsme silní, máme dobré hráče, v lize jsme odstartovali dobře a musíme v tom pokračovat. Věřím, že máme opravdu dobrou šanci vyhrát ligu, věřím, že to dokážeme.

Takže i po půl roce hodnotíte váš přestup do Sparty jako správný krok?

Rozhodně. Sparta o mě měla velký zájem a já určitě nelituju toho, že jsem tady.