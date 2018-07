Přestupová sága končí, Jankto přestupuje do Sampdorie Janov

Janov Fotbalový reprezentant Jakub Jankto v rámci italské ligy přestoupil z Udine do Sampdorie, která příchod dvaadvacetiletého záložníka potvrdila na svém webu. Janovský klub nejprve Jankta získá na hostování a to se změní v povinný transfer. Média spekulují o částce 15 milionů eur (asi 389 milionů korun), což by z odchovance Slavie udělalo šestého nejdražšího českého hráče historie.

Jankto po minulé sezoně, v níž v 39 soutěžních zápasech zaznamenal šest branek a sedm asistencí, otevřeně prohlásil, že by chtěl z Udine po čtyřech letech odejít, protože se mu nelíbila atmosféra v klubu. Zároveň připustil touhu vyzkoušet jinou ligu. Spekulovalo se o zájmu Monaka či dokonce Arsenalu, ale český středopolař nakonec v Itálii zůstal.

„Hned jak jsem dorazil do Janova, volal mi prezident Sampdorie Massimo Ferrero. Řekl mi, že budu nosit ten nejkrásnější dres na světě, a když ho teď mám na sobě, musím mu dát za pravdu,“ řekl Jankto pro klubový web. „Jsem velmi šťastný. Můžu slíbit fanouškům, že udělám všechno pro to, aby pro nás byla příští sezona úspěšná,“ doplnil hráč s 12 starty a jedním gólem za reprezentaci.



V Sampdorii zanechal dobrý dojem jiný český fotbalista Patrik Schick, který před rokem přestoupil z Janova do AS Řím údajně až za 42 milionů eur jako druhý nejdražší Čech po Pavlu Nedvědovi. Pokud se potvrdí přestupní částka za Jankta 15 milionů eur, půjde o šestou nejvyšší sumu, za jakou český hráč kdy přestoupil. Více stáli už jen Tomáš Rosický, Petr Čech a Jan Koller.