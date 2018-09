Přestřelka na sněhu. Svaz a tým Ledecké se dohadují o reklamní plochy na kombinéze

PRAHA Ve sporu mezi zástupci Ester Ledecké a Svazem lyžařů České republiky jde o reklamní plochy na závodní kombinéze české olympioničky. Na středečním tiskovém brífinku to prohlásil David Trávníček z agentury Sport Invest, která Ledeckou zastupuje. Svaz z neprůhledného financování osočil také otec Ledecké Janek. Svaz vyřčená obvinění odmítá a během čtvrtečního jednání s agenturou hodlá nalézt přijatelný kompromis.

Mezi zástupci dvojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké z agentury Sport Invest aSvazem lyžařů ČR (SLČR) se po mediální výměně vzkazů a náznaků o dost přiostřilo. Za jablko sváru označil David Trávníček ze zastupitelské agentury podmínky, za jakých smí Ester Ledecká podepisovat smlouvy s reklamními partnery. Podle něj se svaz snaží českou sportovní hvězdu v tomto směru omezit, anavrhovanou smlouvu proto označil za „nepodepsatelnou“.

Ještě ostřeji se k nastalé situaci kolem české snowboardistky a lyžařky vyjádřil její otec Janek. Není prý vyloučena varianta, ve které by Ledecká závodila v příští sezoně za jinou zemi. Servítky si nebral ani na adresu prezidenta SLČR Lukáše Sobotky. „Dokud to půjde, bude jako pijavice přisátý na toku státních peněz,“ řekl. Zároveň vyzval hlavu svazu k rezignaci.

Proti tomuto nařčení se v následném krátkém prohlášení svaz ohradil. „Všichni členové výkonného výboru SLČR, který mimo jiné schvaluje reprezentační smlouvy, nejsou na svazu v zaměstnaneckém poměru a nečerpají ze svazu žádnou mzdu. Jsou v dobrovolných neplacených funkcích a všichni mají své civilní zaměstnání,“ píše se v tiskové zprávě svazu.

Celý konflikt začal poté, co se Ledecká rozhodla na konci srpna nepodepsat reprezentační smlouvu. Zástupci svazu si její rozhodnutí vyložili jako dohadování se o peníze, které poputují do týmu české olympioničky z lyžařského svazu.

Dle Trávníčka svaz lže

Podle Trávníčka ale o přímé státní finance vůbec nejde, hlavní překážkou podpisu smlouvy má být spor ohledně reklamní plochy na sportovním vybavení, ve kterém Ledecká absolvuje závody. Dle svazového prohlášení je hodnota reklamních ploch na oblečení Ledecké okolo dvaceti milionů korun.

Trávníček to ze strany svazu označil za elementární neznalost.

„Celková částka, která je spojená s reklamními plochami na alpské kombinéze Ester, je součástí obchodního tajemství. Ale je nižší než ta, o které mluví svaz,“ uvedl Trávníček.

Na dotaz novinářů manažer agentury Sport Invest uvedl, že podle nové smlouvy by mohl svaz po týmu Ledecké zpětně žádat zrušení smlouvy uzavřené se sponzorem.



Trávníček to označil za nepřijatelné, svaz se v pozdějším prohlášení k tomuto bodu nevyjádřil. Nezveřejněná smlouva by podle sportovních agentů Ledecké měla zásadní dopad na finance vynaložené na přípravu české sportovní hvězdy.

„Ty prostředky na čtyřleté období by podle posledního návrhu smlouvy Ester připravily o částku, která se rovná celému ročnímu rozpočtu na závodění,“ nastínil Trávníček.

Spory trvají sedmnáct let

Podle Janka Ledeckého probíhají spory s lyžařským svazem již od začátků kariéry jeho dcery, tedy přibližně od šesti let.

„Už sedmnáct let vedeme se svazem nepřetržitou válku. Vždycky je to jenom proto, že funkcionáři Svazu lyžařů podlehli pocitu, že závodníci a závody jsou tady jenom díky svazu. Tou objektivní pravdou je, že bez členství ve Svazu lyžařů si nezazávodíte, nepustí vás na start. Kdyby tady nebyl ten svaz, tak by se závodníkům závodilo úplně senzačně, akorát by si funkcionáři svazu museli najít nějakou práci,“ prohlásil Ledecký, který už podle svých vlastních slov do fungování týmu okolo Ester nezasahuje.

Svaz si je podle svých slov ale výjimečných kvalit Ledecké vědom. „Ester je naprosto výjimečný sportovec, kterému proto nabízíme vysoce nadstandardní podmínky, jež v historii Svazu lyžařů ČR nemají obdoby.“

Podle Trávníčka je to ale jen logické, neboť se nikomu jinému zatím vyhrát olympijské zlato ve dvou různých sportech nepodařilo.

Současný mediální ping-pong byl však pravděpodobně jen předehrou před dalším jednáním.

Obě strany by se měly sejít během dnešního dopoledne, uobou podle jejich vlastních slov panuje vůle se dohodnout.