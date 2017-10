Přemýšlel o konci kariéry. Nyní touží Hamilton po pátém mistrovském titulu

MEXICO CITY Britský pilot Lewis Hamilton po zisku čtvrtého titulu mistra světa formule 1 přiznal, že přemýšlel o ukončení kariéry. Jezdec stáje Mercedes, který si celkové prvenství zajistil v nedělní Velké ceně Mexika, se však nakonec rozhodl pokračovat a rád by v příští sezoně triumfoval popáté.

„Čtyřka je skvělé číslo, ale teď chci pětku,“ uvedl Hamilton, který se stal teprve pátým pilotem, který dokázal získat alespoň čtyři tituly mistra světa. Slavný Michael Schumacher jich má na kontě sedm, Juan Manuel Fangio pět a Alain Prost se Sebastianem Vettelem čtyři. Dvaatřicetiletý britský pilot je však přesvědčený, že má na víc.



Proto také nehodlá po triumfu ukončit kariéru, jak loni učinil jeho tehdejší týmový kolega Nico Rosberg. „Také chci odejít na vrcholu, ale myslím, že toho ještě můžu hodně dokázat. Bude to velká výzva a bez těch by byl život nudný,“ prohlásil Hamilton, který už šampionát ovládl v letech 2008, 2014 a 2015.

Přiznal ale, že o odchodu z formule už přemýšlel. „Už jsem párkrát myslel na to, že by bylo dobré začít žít na jednom místě, potkávat se s lidmi, chodit každý den se psy nebo surfovat. Ale pak jsem si řekl, že tohle všechno můžu dělat po čtyřicítce,“ poznamenal. „Letos jsem si užíval závodění jako nikdy. Miluju to a budu dál jezdit,“ řekl.

Hamilton si zajistil titul devátým místem v Mexiku a právě výsledek v závodě mu trochu kazil radost z úspěchu. „Abych byl upřímný, ještě tomu pořád nevěřím. Byl to hrozný způsob, jak si zajistit titul,“ řekl Hamilton.

„Dojet do cíle čtyřicet sekund za vítězem je strašné, byl jsem jako v zemi nikoho. Ani jsem neměl tušení, jak to vypadá v boji o titul. Myslel jsem pouze na to, abych se posunul pořadím a začal závodit. Navíc předjíždění je tady katastrofa,“ přidal.

Hamilton přijel do Mexika s náskokem 66 bodů a závod měl pro něj být formalitou, protože titul by mu bez ohledu na Vettelův výsledek zajistilo nejhůře páté místo. Jenže právě po kolizi s německým jezdcem ve třetí zatáčce museli oba s poškozenými vozy do boxů a propadli se na poslední dvě příčky.

Zatímco Vettel se pak rychle prokousával vpřed, Hamilton se i kvůli poškozenému difuzoru dlouho trápil na posledním místě. „Kolize námi trochu otřásla. Ještě horší to bylo pro Lewise, který nevěděl, co se děje, jestli je Sebastian stále v závodě nebo jestli může bodovat,“ řekl šéf Mercedesu Toto Wolff.

„Poškození difuzoru nám snížilo výkon a je to také vysvětlení, proč se Lewis tak trápil při předjíždění. Viděli jsme na počítačích, že auto není v nejlepší formě. Stejně jako všem ostatním se i nám přehřívaly brzdy, takže to bylo hlavně o tom, nějak dojet do cíle,“ dodal Wolff.

Hamilton nakonec dojel devátý a to spolu se čtvrtým Vettelovým místem stačilo na to, aby si dva závody před koncem vytvořil na prvním místě průběžného pořadí nedostižný náskok 56 bodů. „Měli jsme obrovský náskok a všichni říkali, že je hotovo. Ale nebylo. Stačil jeden incident, Sebastian mohl vyhrát, my nedojet a co by se dělo potom?“ prohlásil Wolff.