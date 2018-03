Překvapivý fotbalista roku: favorizovaného rekordmana Čecha sesadil záložník Darida

Fotbalista roku: 1. Vladimír Darida (Hertha Berlín) 542 b., 2. Petr Čech (Arsenal) 433, 3. Michael Krmenčík (Plzeň) 345, 4. Antonín Barák (Slavia Praha/Udine) 251, 5. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) 181, 6. Tomáš Vaclík (Basilej) 85, 7. Jiří Pavlenka (Brémy) 73, 8. Patrik Schick (Sampdoria Janov/AS Řím) 68, 9. Jakub Jankto (Udine) 62, 10. Theodor Gebre Selassie (Brémy) 59.

Trenér roku: 1. Pavel Vrba (Plzeň) 407, 2. Jaroslav Šilhavý (Slavia Praha) 348, 3. Václav Jílek (Olomouc) 195. Další pořadí: 4. Jindřich Trpišovský (Liberec) 120, 5. Vítězslav Lavička (reprezentace ČR do 21 let) 34, 6. Bohumil Páník (Zlín) 21, 7. Karel Jarolím (reprezentace ČR) 15, 8. Martin Hašek (Bohemians 1905) 12, 9. Roman Skuhravý (Opava) 7, 10. Luboš Kozel (reprezentace ČR do 18 a 19 let), Jan Suchopárek (reprezentace ČR do 19 a 18 let) všichni 6.

Talent roku: 1. Jakub Jankto (Udine) 654, 2. Michal Sáček (Sparta Praha) 248, 3. Martin Graiciar (Liberec) 167. Další pořadí: 4. Alex Král (Teplice) 86, 5. Michal Sadílek (Eindhoven) 70, 6. Ondřej Mihálik (Jablonec) 53, 7. Matěj Pulkrab (Sparta/Liberec) 34, 8. Tomáš Zajíc (Slovácko) 25, 9. Aleš Matějů (Plzeň/Brighton) 22, 10. Denis Granečný (Ostrava) 16.

Fotbalistka roku: 1. Lucie Voňková (Jena/Bayern Mnichov) 181, 2. Eva Bartoňová 161, 3. Kateřina Svitková (obě Slavia Praha) 151.