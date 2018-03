Překvapivé vyřazení. Manchester United doma padl se Sevillou a v Lize mistrů končí

PRAHA Fotbalisté Sevilly v osmifinále Ligy mistrů vyhráli na Old Trafford 2:1 nad Manchesterem United a po remíze 0:0 z domácího duelu poprvé prošli do čtvrtfinále. Dál jde i AS Řím, který doma zvítězil 1:0 nad Šachtarem Doněck a postup mu po prohře 1:2 z Ukrajiny zajistilo pravidlo o gólech vstřelených na soupeřově hřišti.

Odvetná utkání osmifinále fotbalové Ligy mistrů: Manchester United - FC Sevilla 1:2 (0:0)

Branky: 84. Lukaku - 72. a 78. Ben Yedder. Rozhodčí: Makkelie - Diks, Steegstra (všichni Niz.). ŽK: Rashford - Banega, Ben Yedder, Correa, Sarabia. Diváci: 74.909. První zápas 0:0, postoupila Sevilla. AS Řím - Šachtar Doněck 1:0 (0:0)

Branka: 52. Džeko. Rozhodčí: Undiano - Alonso, Yuste (všichni Šp.). ŽK: Florenzi, Manolas - Stěpaněnko, Fred, Ferreyra. ČK: 79. Orděc (Doněck). Diváci: 47.693. První zápas 1:2, postoupil AS Řím.

Ben Yedder přišel v Manchesteru na hřiště v 72. minutě a jen šest minut mu stačilo k tomu, aby se stal hrdinou zápasu. V 74. minutě otevřel skóre a čtyři minuty nato přidal svou osmou branku v této sezoně Ligy mistrů. V pořadí střelců patří francouzskému útočníkovi druhé místo, víc gólů dal pouze Cristiano Ronaldo z Realu Madrid (12).



Za domácí tým v závěru pouze snížil Romelu Lukaku.

Sevilla díky Ben Yedderovi zvládla souboj dvou posledních vítězů Evropské ligy a na čtvrtý pokus postoupila poprvé do čtvrtfinále Ligy mistrů. Španělský celek se navíc po Manchesteru City stal teprve druhým týmem v sezoně, který dokázal United na Old Trafford porazit.

O výhře AS Řím rozhodl exteplický útočník Džeko v 52. minutě. Šachtar na Olympijském stadionu nedokázal ani jednou vystřelit na branku a deset minut před koncem navíc šance doněckého klubu na postup minimalizoval vyloučením Orděc. Český útočník Patrik Schick proseděl duel jen na domácí lavičce.

“Giallorossi“ do čtvrtfinále doprovodili Juventus a Itálie díky nim bude mít poprvé od sezony 2006/07 dvojnásobné zastoupení mezi nejlepší osmičkou Ligy mistrů.