Překonal Štefana. Ruský ‚supertalent‘ Jakubov se vrací domů coby nejhorší jednička draftu

Je mu 24 let, tudíž by měl mít to nejlepší teprve před sebou. Zvlášť když je to jednička draftu NHL. Ruský hokejista Nail Jakupov je už však dávno za zenitem. V zámoří vyhořel a vrací se domů do Petrohradu.

V roce 2012 byli v Edmontonu u vytržení, že získali supertalent, jenž je vytáhne z bryndy. Jakupov byl tehdy ve slabším roce na talenty opravdu mimořádným úlovkem: udivoval ladným a rychlým bruslením, šikovnýma rukama a výbornou střelou. Za všechno hovořilo 170 nasbíraných bodů ve 107 zápasech v kanadské juniorce, kde válel v dresu Sarnie.

No jo, jenže slibně vypadal jen první Jakupovův rok v NHL. Tehdy ve zkrácené sezoně, kterou postihla stávka, stihl ve 48 zápasech nastřádat 31 bodů za 17 gólů a 14 asistencí.

Byl to jeho vrchol a pak se už vezl jen z kopce. Nestíhal, nevracel se, chyběla mu ochota na sobě pracovat, zabojovat. Postupem času ho čím dál víc požírala skepse a odevzdanost.

Když ho po třech letech Edmonton pustil do St. Louis, všichni čekali, co s ním výměna udělá. Výsledek? Nula.

Nail Jakubov coby jednička draftu.

Jakupov ve 40 duelech vstřelil jen tři góly a často vysedával na tribuně. Bylo jasné, že tohle je talent, který se nikdy neprosadí.



„Nail je pořád mladý a talentovaný útočník, který nám může pomoct,“ tvrdil ovšem Joe Sakic, generální manažer Colorada, jenž mu dal loni poslední šanci přesvědčit. Podepsal s ním roční kontrakt na 875 tisíc dolarů.

Avalanche za takových podmínek moc neriskovali, i tak ovšem čelili kritice. Málokdo věřil, že se někdejší supertalent probere. Zázrak se skutečně nekonal a úpadek pokračoval. Jakupov odehrál 58 utkání a připsal si na konto 16 bodů. Hrál tak špatně, že se nevešel do sestavy ani v jednom ze šesti utkání play off.

Jedinou radost mohl mít snad jen z toho, že si v tabulce +/- poprvé v kariéře připsal kladné body. Na konečné a hrozivé bilanci -89 za šest let v NHL však nic nezměnil.

Jakupov měl sice na stole několik nabídek, jenže ty byly tak nevýhodné, že se rozhodl pro návrat do Ruska. I tam však panují ohledně jeho přínosu pro tým pochybnosti - Petrohrad s ním uzavřel pro jistotu pouze roční kontrakt. A je pravděpodobné, že pokud se mu nepovede, bude jeho sešup pokračovat až k předčasnému konci kariéry.

Už teď je ruský útočník nejhorší jedničkou draftu, co se počtu odehraných duelů v NHL týká. Má jich na kontě 350, čímž na posledním místě vystřídal Patrika Štefana se 455 zápasy.