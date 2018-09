Předhodili ho vlkům, štve Ramosovy kolegy. Tenisoví sudí plánují bojkot Sereny

PRAHA V reakci na bouři a tlak na Carlose Ramose po finále ženského US Open zvažují tenisoví rozhodčí bojkot zápasů Sereny Williamsové. Ve hře jsou i rozhodcovské „odbory“.

Spor tenisové legendy a portugalského rozhodčího ve finále US Open odhalil významný nedostatek ve fungování světa tenisových sudí. Ti v případě, že dojde k podobně vyhrocené situaci a na jejich hlavu se valí veřejná kritika, nemají zastání.



Carlos Ramos a spol. jsou totiž zaměstnanci tenisových asociací a jako takoví nesmějí mluvit o své práci do médií. Na rozdíl od tenistů, na jejichž názor a pohled na věc čeká svět jen pár vteřin. „Rrozhodčí nemají žádného nezávislého zástupce. Jestliže komunikaci do médií mají zakázanou a zastřešující organizace mluví proti nim, co mají sudí dělat?“ ptá se anonymní zdroj deníku The Guardian.

Má na mysli hlavně postoj WTA (Ženské tenisové asociace) a USTA (Americké tenisové asociace), které Ramose po finále US Open zkritizovaly a postavily se na stranu Sereny.

Williamsová, která v závěru zápasu jen stěží zadržovala slzy, po druhém mečbolu svou přemožitelku objala.

Mezinárodní tenisová federace ITF se naopak Ramose zastala, i když se zpožděním dvou dnů. „Rozhodnutí pana Ramose jsou plně v souladu s relevantními pravidly a byla potvrzena potrestáním Sereny Williamsové za trojnásobný prohřešek ve finále US Open,“ stojí v prohlášení ITF s důrazem na to, že Ramos jednal profesionálně a čestně.

Tlak na Ramosovu osobu byl přitom od finále grandslamu, kde sudí po třech prohřešcích potrestal Williamsovou trestným fiftýnem a následně trestným gemem, extrémní. Komunita rozhodčích, podle které byl Ramos bez možnosti obhajoby „předhozen vlkům“, nyní podle zdroje Guardianu zvažuje založení svých „odborů“ a ve hře je údajně i bojkot budoucích zápasů Sereny Williamsové.

Pro portugalská média se k aféře a nařčení ze sexismu a rasismu krátce vyjádřil sám Ramos s tím, že je „v rámci možností v pohodě“.

O tom, že svou podporu Ramosovi myslí vážně zejména ITF, svědčí jeho nominace na semifinále Davis Cupu, které dnes začíná v Zadaru.

Jak ho přivítají fanoušci?