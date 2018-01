Před čtyřmi měsíci si poprvé stoupla v bruslích na led. A teď pojede na olympiádu

PRAHA Zázrak na ledě. Ne, nejde o mladé hokejisty Spojených států z olympiády v roce 1980. Jedná se o americkou rychlobruslařku Erin Jacksonovou, pětadvacetiletou ženu, která dosud sbírala úspěchy pouze na inline bruslích. Rychlobruslařské klapačky si na nohy obula poprvé v životě před čtyřmi měsíci a v únoru na nich bude usilovat o medaile na olympijských hrách v Pchjongčchangu.

Její příběh připomíná legendární filmovou klasiku Kokosy na sněhu, v níž se čtyři jamajští bobisté setkali s ledem v závodním korytu až krátce před startem olympijských her v roce 1988 v Calgary. A na nich svými výkony ohromili celou sportovní veřejnost.



Afroameričanka Jacksonová si vyzkoušela jízdu na ledě až teprve loni v září. Předtím slavila řadu úspěchů na inline bruslích a v roller derby, populárním kolektivním sportu na dvouřadých kolečkových bruslích.

Vedení americké rychlobruslařské federace ji proto v létě kontaktovalo, zda by si nechtěla vyzkoušet také závody na ledě, a Jacksonová na to kývla.

A okamžitě slavila skvělé výsledky. Minulý pátek dokonce dosáhla životního úspěchu.

Spolu se zkušenými americkými matadorkami Brittany Boweovou a Heather Bergsmaovou se na trati 500metrů kvalifikovala na olympiádu do Koreje, když zajela výborný čas 39,04 sekundy.

„Vůbec jsem to nečekala. Prostě jsem přišla jako nováček, jen se snažím dělat to nejlepší, co mohu. Pořád tomu ještě nevěřím,“ byla ohromena rodačka z floridské Ocaly, která bude v nejkratším sprintu bojovat o medaile i spolu s českou nadějí Karolínou Erbanovou.

Olympijských her se navíc zúčastní jako první afroamerická rychlobruslařka.

Za výborný čas, který jí zajistil olympijskou nominaci, děkovala svému trenérovi Ryanu Shimabukurovi.



„Je to především jeho zásluha. Naučil mě techniku i to, jak si mám rozložit síly. Navíc do mě od začátku lil sebevědomí, vždycky mi říkal, že se na olympiádu dostanu,“ doplnila Jacksonová.

Také její někdejší spoluhráčka z týmu roller derby v Coloradu Stacie Wilhelmová si myslí, že Jacksonová byla předurčena k úspěšné kariéře.

„Pro sportovce je strašně jednoduché sbírat úspěchy, když uplatňují schopnosti, které mají. Navíc jsem si jistá, že Erin tento úspěch nijak nepoznamená, za všech okolností zůstala dobrou holkou, která by se pro všechny rozdala,“ uvedla Wilhelmová pro ESPN.

Samotnou Jacksonovou překvapivá účast na tolik sledované události nepobláznila. Když se jí reportéři po nečekaném výsledku ptali, jak se do Pchjongčchangu těší, odpověděla s úsměvem na tváři: „Bude to docela v pohodě.“

A právě tato věta dokládá, že bude mít v Koreji oproti svým soupeřkám jednu velkou výhodu. Nemá vůbec co ztratit, může jen získat.