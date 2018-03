Pracoval bych jak divej, ale nemůžu. V červnu začneme nanovo, tvrdí kouč Jarolím

Nan-ning (Od našeho zpravodaje) V prvních minutách stál v červené kšiltovce před střídačkou a nechápal. „Totálně jsme ten začátek prospali. Ani jsem nechtěl věřit, že je to možné,“ kroutil hlavou trenér fotbalistů Karel Jarolím. Jeho svěřenci v úvodu od Číňanů dostali gól, blamáž odvrátili ve druhém poločase. V Nan-ningu porazili domácí výběr 4:1.

„Vůbec si nedovedu vysvětlit, proč jsme do toho zápasu vstoupili tak hrozně. Říkali jsme si, že nemůžeme nic podcenit, jenže najednou jsme řešili všechny situace špatně, soupeř se snažil o vysoký presink a nás to zaskočilo,“ prohlásil kouč pár minut po zápase.

Vypadalo to, že hráči byli v úvodních minutách hodně nekoncentrovaní, cítil jste to stejně?

Podle toho, co jsme viděli, to tak být mohlo. Ale zvlášť v těch zadních řadách máme zkušené hráče, kteří by ty situace měli vyřešit lépe. Místo abychom hráli bezpečně, sami jsme si zadělali na problémy.

Musel jste o přestávce v kabině zvýšit hlas?

Určitě jsme si k tomu něco řekli, ale hráče jsme upozorňovali, že je před námi ještě pětačtyřicet minut. Navíc jsme udělali nějaké korektury v sestavě, chtěli jsme tým posilnit směrem dopředu tak, abychom vytvořili větší tlak v šestnáctce, což se nám nakonec podařilo. I tak jsme ale spoustu šancí stejně nevyužili, včetně penalty.

Rozhodla zápas podařená střídání?

Nebylo to jen díky tomu. Chtěli jsme především zvýšit důraz ve finální fázi, útočníci se nám celkem slušně pohybovali, takže bylo s kým hrát. Ne nadarmo se říká, že jak vám hrají útočníci, tak vám hraje celé mužstvo. Pro nás bylo důležité, že dokázali udržet balon, že byli cítit v šestnáctce.

Potěšila vás souhra Krmenčíka se Schickem?

Potěšila. Byly tam pasáže, kdy to špatné nebylo, ale jsem rád, že se ukázalo, že můžou hrát oba najednou. I když je pravda, že předtím proti Uruguayi, i při těch podmínkách, za kterých jsme do toho utkání nastupovali, to úplně ideální nebylo.

Chcete, aby spolu právě tihle dva nastupovali v útoku i v soutěžních zápasech?

Vzhledem k tomu, že bychom rádi hráli ofenzivně a dávali góly, je to jedna z možností. Ovšem není to jen o hře dopředu, v určitých fázích musejí pomoct i zpátky, aby pracovali pro tým.



Co vám vlastně turnaj v Číně ukázal?

Je škoda, že jsme nemohli ten těžší zápas absolvovat v lepším rozpoložení. Jinak to pro nás byla samozřejmě obrovská zkušenost, hráli jsme proti velkým hráčům. To druhé utkání už zase bylo jiné v tom, že jsme dobývali. Bylo o vytváření situace a pak o samotné koncovce.

Na čem musíte před zářijovým startem Ligy národů nejvíc zapracovat?

Pro mě je složité najít míru objektivity, protože jsme třeba do zápasu s Uruguayí nešli úplně optimálně připravení. Haprovalo nám to v organizaci hry, musíme být kompaktnější a víc vyvážení směrem dopředu i do obrany.



Jinými slovy, práce máte ještě dost. Souhlasíte?

Bezpochyby. Ale kdy máme pracovat? Já bych třeba pracoval jak divej, jenže teď se mi hráči znovu rozutečou a uvidím je znovu až začátkem června. Mám teď dva měsíce pauzu a pak začneme nanovo, snažíme se využít každé chvilky, abychom s mužstvem nějak trénovali, aby nám to fungovalo. Jsme však ovlivněni možnostmi, které máme.