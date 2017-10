Pozdní výplaty jsou u více klubů v KHL standard, říká hráčský agent Spálenka

Dominik Kubalík, dva roky po sobě nejlepší střelec extraligy, z Ufy utekl ještě před prvním zápasem. Petr Holík, kterého kvůli zranění tak při mistrovství světa postrádal kouč Jandač, vydržel v Čerepovci měsíc. A Marek Kvapil, jarní šampion z Brna, odehrál v Chabarovsku 11 zápasů, než slyšel: Končíme.

Tyto úprky přitom nejsou ojedinělou záležitostí, starty posledních sezon KHL se nesou v podobném duchu a po jediném měsíci přicházejí vyhazovy českých plejerů.

„Kluby mají kleště, jak nechtěného hráče sevřít. I kdyby chtěl bojovat, ukázat postoj, tak nevyhraje,“ říká hokejový agent Robert Spálenka ze společnosti Sport Invest. Právě ta zastupuje Holíka i Kvapila.

Co stojí za odchody z KHL?

Několik věcí. Málokterá ruská organizace funguje systémově, významně skautuje hráče a dělá si dopředu plány, kam by jim kdo zapadl. Taky je v mnoha týmech systém, že manažer vybere trenérovi hráče, který ho nechce a dokazuje manažerovi, že hrát nemá. Když to nastane, tak hráč - i kdyby na to hokejově měl - je bez šance něco ukázat. Zato trenér ukáže, že má pravdu on. Nestaví ho na přesilovky, dá mu menší minuty, sune ho sestavou. Po čase zlomí vedení, aby se hráče zbavilo.

Hráči jsou bez viny?

Ne! Další věcí, která má vliv, je kvalita našich hráčů. Extraliga začíná vůči Evropě pokulhávat a její úroveň není tak vysoká, jako byla dřív.

Často tedy Rusové ani nevědí, koho koupili? Jako u Kubalíka?

Dominik prošel stejně jako jiní hráči draftem, který v minulých letech v Rusku probíhal. Teď už ho zrušili. Psal jsem kvůli tomu i na vedení KHL, protože je to nešťastné řešení - kluby draftovaly cizince, ale jiní mohou přijít bez omezení kamkoliv. To nejsou stejné pracovněprávní podmínky. Právě na to doplatil - podle mého názoru, protože ho nezastupuji - Dominik Kubalík. On musel do Ufy. Tam už měli cizince, z nichž jeden byl dlouhodobě zraněný, ale když zjistil, že přišel Kubalík, zázračně se uzdravil. Toho pak odstrčili na pozici číslo šest (hrát smí pět cizinců) a neměl šanci. Přitom je to kvalitou hráč, který by se jinde v Rusku prosadil.

Může si hráč postavit hlavu a dál brát aspoň základní plat?

Nechtěného hráče může klub nabídnout ostatním. Když si ho nikdo nevezme, mohou hráči zkrátit výplatu o 40 procent. Cizinci-reprezentanti mají tuto klauzuli většinou ošetřenou, že to nelze, ale mohou být posláni na farmu. Na nich jsou podmínky šílené a neumím si představit, že by hráč jel někam tři tisíce kilometrů vlakem, aby ukázal, že má brát peníze. Zvlášť ve věku, jako jsou třeba Holík a Kubalík, kteří potřebují hrát kvalitní soutěž. To možná „hrozí“ u hráče, který je na sklonku kariéry a potřebuje peníze, aby se zabezpečil. Kluby mají kleště, jak hráče sevřít. A ten nikdy nevyhraje.

Jsou rozchody divoké?

Jsme na trhu 20 let, takže už máme v Rusku renomé a kluby se s námi baví jinak, než když někdo začíná. Ale u ukončení smluv hádky byly, jsou a budou. Hráč to vidí nespravedlivě, klub jako potřebné. Ale tak to je i v Česku. Někdy je to víc vyhrocené, ale extrém jsem nezažil.

Co KHL a pozdní výplaty?

Dnes je to bohužel standard ve více klubech. Když jednáme, hráče upozorňujeme, kde problémy hrozí. KHL se s tím snaží pracovat, ale neví si rady, protože potřebuje, aby v lize ty týmy hrály. Loni jsme řešili velké problémy v Soči, kde jsme dle reglementu chtěli osvobodit Švéda Peterssona. Ale KHL dlouho hrála proti nám. Klub držela, takže jsme ho vyvázali až před začátkem soutěže, což bylo pro trh pozdě.

To ligu sráží, ne?

KHL se snaží vymýšlet různá pravidla, aby byla co nejvyrovnanější, ale v ruských podmínkách se to nikdy nepodaří. Vždycky bude bohatý Petrohrad, Omsk, Kazaň a pak tu bude Riga, Slovan Bratislava, Lada Togliatti, Jugra Chanty-Mansijsk, kteří to šolichají s minimálním rozpočtem. I cizincům dnes nabízejí podprůměrné podmínky, ale spousta Kanaďanů tam jde, protože ty peníze jsou pořád lepší, než mají na farmách. Nebo se chtějí zviditelnit a říct si o lepší plat jinde.

Platí to i o Češích?

Některým nic nezbývá, protože jsou těmi kluby draftovaní. A další smutná věc - top kluby už dnes o české hráče zájem nemají, pokud nejde o ty, kteří se vracejí z NHL.

Zastupujete reprezentační brankáře Francouze a Furcha, o které se v minulé sezoně zajímaly týmy z NHL. Trvá zájem?

Oba měli konkrétní nabídky. Pavel Francouz se chtěl posunout a chytat NHL. Věděl, že by musel podepsat dvoucestný kontrakt, a mohl by padnout na farmu. Chce si splnit dětský sen a NHL si vyzkoušet. Smlouva mu v Rusku po sezoně končí, a pokud bude z NHL zájem... Dominik v Omsku podepsal nový, dvouletý kontrakt, jsou v něm výstupní klauzule. Ale musel by v NHL dostat jednocestnou smlouvu, jinak zájem mít nebude.

Francouz se v květnu stal na mistrovství světa brankářskou jedničkou, jenže v Čeljabinsku zase nechytá pravidelně. Proč?

Po sezoně jsme to s klubem řešili. Loni zpočátku nechytal skoro vůbec, protože ho předchozí generální manažer chtěl vyhodit. Ale Pavel tlak ustál a dokázal, že je špičkový brankář. Nové vedení hodně stálo o to, aby zůstal. S Děmčenkem (druhý brankář klubu) byli informováni, že jsou oba vyrovnaní, a budou se střídat. Pavel tam musí minimálně tento rok dochytat.

Pro jeho budoucnost v NHL budou klíčové olympiáda a šampionát, že?

Tyto turnaje jsou sledované všemi kluby NHL, ale úplný základ bude sezona v KHL. Musí obhájit loňskou pozici. To Dominik Furch je v silné pozici, patří podle čísel mezi pět nejlepších brankářů celé ligy, přesto mi minulý týden volal trenér Omsku Skabelka a řešil jeho výkonnost. V Rusku člověk nikdy neví.

V hokeji i fotbale se považují agenti téměř za zlo. Zkuste se obhájit, proč jste pro hráče tak potřební?

Hráč chce mít servis, aby nemusel chodit na jednání a poslouchat od klubu, proč je špatný a proč si nezaslouží peníze, které dostává. Aby hráč sám jednal o penězích pro sebe, taky není příjemné. Ale hlavně dnes to není tak, že by za hráčem přišli Rusové a prosili, ať jde k nim. Ne, my je tam musíme protlačit a najít jim možnosti. Aby se hráč posouval v kariéře a měl férové nabídky, potřebuje nás.

Ovlivňují agenti kouče národního týmu?

Představte si, že jste trenér reprezentace, nesete zodpovědnost před národem a chcete vyhrávat. Necháte si do té práce kecat od někoho, kdo vám bude cpát hráče, který na to nemá? Nevěřím tomu! Ano, s trenéry mluvíme. Dáváme jim informace, kdo a jak hraje. Jestli není zraněný, proč hrál minulý týden méně minut. Ale výběr dělá trenér, ne my. Nevěřím, že se jakýkoliv kouč nechá dotlačit, aby nominoval hráče, kterého nechce. Jen proto, aby uspokojil agenta.

Co námitka, že agent myslí při hledání angažmá pro hráče hlavně na svůj prospěch?

Taky je to nesmysl. Hráčům dáváme možnosti. Naším úkolem je najít varianty a s hráčem je rozebrat. Že mu tam a tam nabízejí takové peníze a takovou pozici. Rozhodnutí je na něm. V létě jsem měl dva pohovory s hráči, kteří si vybrali tu nejhorší možnost. Řekli jsme jim to. Ale šli do toho.

Máte ale procenta z jejich platu. Co když opustí KHL s miliony dolarů a jdou do NHL, kde skončí na farmě za 70 tisíc dolarů ročně?

V létě jsme měli vysoké nabídky z KHL pro brankáře Davida Ritticha. On se rozhodl zůstat v Calgary a bojovat o NHL. Věděl, že zase začne na farmě a jaká je konkurence. Od nás dostal plnou podporu, protože si myslíme, že je to správná cesta a NHL bude hrát. Na KHL má čas.

Jak dlouho hráči vydrží čekat?

Nejde to zobecnit, je to o nátuře hráče. Jsou ti, kteří vydrží a urvou to. Jiní se vrátí a po roce toho litují. Jiní mají v Evropě skvělou sezonu. My se jim snažíme říkat - pokud je to jen trošku možné - ať jdou cestou Ameriky. Ať jdou do světel reflektorů, do nejlepší soutěže světa, ať bojují, dokud to jde. Aby jednou nelitovali.

V NHL mimo jiné zastupujete brankáře Mrázka. Tomu po sezoně končí smlouva. Jak důležitý ročník ho čeká?

Pro Petra byla minulá sezona psychicky hodně těžká, ale ukázalo se, že je silný a že to dokáže vstřebat. V létě najel na jiný typ tréninku, srovnal si hlavu. Howardovi (konkurentovi z Detroitu) se ale neskutečně daří, má fantastická čísla a já si myslím, že je to pro Petra jen ku prospěchu. Protože aby ho dostal z brány a posunul se, musí být sakra dobrý. Je to solidní motivace pro jeho další kariéru.