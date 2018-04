Povstání ruského cara. Ovečkin střílí góly v klíčových momentech, chválí lídra Washingtonu

PRAHA Vrátíme sérii zpět do Washingtonu, srovnáme na 2:2 na zápasy. Ruský hokejista Alexandr Ovečkin volil po dvou domácích prohrách proti Columbusu kurážná slova. Kdo by ale bral nabubřelého kanonýra vážně? Vždyť k podobným výrokům sahal při play off zámořské NHL opakovaně a prsten pro vítěze Stanley Cupu stále nikde.

Slibem nezarmoutíš, říká se.

„Namluvit toho můžete hodně, ale musíte to poté potvrdit na ledě,“ komentoval lakonicky Ovečkinovy odvážné a sebevědomé věty washingtonský kouč Barry Trotz.

Jenže Ovečkin tentokrát svému slovu skutečně dostál.

100krát v play off Ovečkin odehrál ve vyřazovacích bojích už 101 zápasů, dal 49 branek a na 47 přihrál. „Moc úspěchů jsme ale neslavili,“ přiznal.

Washington po dvou výhrách na ledě Columbusu vyrovnal stav úvodního kola vyřazovacích bojů na 2:2 na zápasy. „Vůbec jsme nad tím nepochybovali,“ tvrdil nadšený gólman Braden Holtby.

Konečně dostal mezi třemi tyčemi prostor a výrazně pomohl k oběma vítězstvím.

A Ovečkin?

Dvaatřicetiletý Rus se zaskvěl během dvou večerů v columbuské Nationwide Areně čtyřmi body, k jedné brance přidal tři asistence.

Zlepšil se už na šest zápisů (3+3) ze čtyř mačů. „Parádně se rozjel. Zase střílí góly ve chvíli, kdy je to nejvíce potřeba,“ chválí elitního střelce experti z NHL.com.

Ovečkin letos posedmé získal cenu Maurice Richarda, zase dal v základní části nejvíce gólů ze všech. Jenže pak přišly vyřazovací boje a dostavily se už tradiční washingtonské trable.



Zatímco individuálních trofejí má Ovečkin za svou třináctiletou kariéru v NHL plné vitríny, na kolektivní úspěch čeká. Ať už vstupoval se svými spoluhráči do play off jako favorit, nebo jeden z černých koní, pokaždé selhal.

Dál než do druhého kola se neprobil. A hodně zle to s Washingtonem vypadalo i před pár dny. Doma dvakrát padl v prodloužení a najednou se opět vynořila dobře známá hrozba vyřazení.

Ovečkinovy garance Ovečkin v minulosti opakovaně slíbil washingtonskou výhru rok 2009 proti Pittsburghu: splněno

rok 2011 proti Tampě: nesplněno

rok 2015 proti NY Rangers: nesplněno

Kabina, která zná pocit zklamání jako žádná jiná v NHL, se však nerozložila. Hráči se naopak semkli. I díky Ovečkinově garanci.

Sám prošedivělý útočník válí, zažívá nejlepší play off za posledních osm let. Zámořský tisk před ním smeká, označuje ho nálepkou „borce pro klíčové okamžiky“.

Potvrdí ji Ovečkin v neděli na washingtonském kluzišti a vybojuje pro svůj mančaft mečbol?

„Čeká nás opravdu zásadní utkání. Jeden tým se dostane do vedení, druhý na pokraj vyřazení,“ přemítá zadumaný trenér Trotz.

Minimálně jeden hráč z jeho družiny půjde do boje s neochvějnou vírou ve vítězství. Byť ani ta v minulosti mnohokrát Ovečkinovi nestačila.