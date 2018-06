Potěší, že mě Miloš nepranýřuje a nenakládá mi, říká o Říhovi jeho předchůdce Jandač

PRAHA Bylo to od Miloše Říhy během jeho prvního „projevu“ v roli kouče hokejové reprezentace nejčastěji vyřknuté jméno. Rozhodl se nepálit mosty, a tak několikrát řekl, že by rád navázal na práci předchůdce Josefa Jandače – třeba v nasazování mladých či v početném trenérském štábu.

Jandač čtvrteční odpoledne a večer trávil s přáteli na tenise a u grilování, takže se o slovech Miloše Říhy dozvěděl až o den později.



„Je příjemné slyšet, že ne všechno bylo špatně a je na co navazovat. A potěší, že mě Miloš nepranýřuje a nenakládá mi.“

Trenér Říha například říkal, že se mu líbilo nasazení mladých na šampionátu.

Že je nasadíte, je ale jedna věc. A ta druhá, že je musíte mít. Mluví se o odvaze, či jestli jsem neomladil tým až moc, ale mně moc jiného nezbývalo. Že v tom chce Miloš pokračovat, je fajn, ale znamená to ty hráče mít.

Miloš Říha starší.

Většina z nich zmizí v zámoří a on bude muset hledat pro turnaje EHT jiné. Přesto Říha říkal, že je u generace Nečasů, Zadinů optimistou, že nebudou odmítat pozvánky na MS. Souhlasíte?

Byl bych opatrný, protože to ukáže až čas. Když nějakého mladého vytáhnete po play off jako třeba Kauta, tak je nadšený a vděčný, že nabere zkušenosti. Ale je to něco jiného, než když po 1. kole Stanley Cupu lanaříte hráče, který už byl na spoustě reprezentačních turnajů. Takže až tehdy se ukáže, jestli budou mít přístup jako Plekanec, Červenka. Přál bych si to, ale je těžké to říkat po jediném odehraném turnaji.

Proč?

Nevím, jak Miloš ty kluky povahově zná, protože ani já nemůžu říct, že bych je za relativně krátkou dobu poznal. Ale to nejdůležitější je, že aby se mohlo něco uhrát, tak musí mít chuť a vůli jezdit všichni. Jak toho docílit? Bavili jsme se o tom s Jirkou Fischerem (bývalý manažer reprezentace), aby i sami kluci byli mezi sebou víc spojení. Aby se v létě udělalo setkání, oni si tam podali ruce, podívali se do očí a řekli si: „Když nebudou padat trakaře, pojedeme! Musíme jet, abychom byli co nejsilnější, a pak teprve můžeme reálně pomýšlet na medaile.“ Zpět k otázce: teď kvůli omluvenkám a zraněním dostali prostor mladší kluci. Nezklamali a budou ještě lepší. Ale až čas ukáže, jak zareagují na pozvánku, až třeba nebudou mít smlouvu v klubu.

Agent jim účast na šampionátu nejspíš rozmluví...

... a jde o to, jestli řeknou: „Nejedu a čekám na ten balík.“ Nebo až manželka začne: „Celou sezonu jsi byl pryč, takže jedeme někam na dovolenou.“ A on buď sklopí uši, nebo řekne: „Vrcholově můžu hrát hokej deset let, na dovolenou si najdu čas, až skončím. Teď je to mé živobytí a musím mu dát tisíc procent.“ Já chápu, když ti kluci přijedou na pět šampionátů, a pak přijde omluvenka jako u Honzy Kováře či Kuby Voráčka. Proto musíme rozšířit kvalitu, abychom nevybírali z dvaceti kluků, ale z padesáti. Myslím, že se blýská na lepší časy, že se zvyšuje počet kluků, kteří budou hrát na top úrovni. Proto se musí zlepšit politika komunikace, aby věděli, že pojede ten a ten, takže pojedu i já a bude reálná šance na medaili. A nepůjde jen o ojedinělý výstřelek.

Kouč Říha se chce s vámi potkat. Tohle bude hlavní rada, kterou mu dáte?

Na cokoliv se zeptá, tak mu odpovím. Můj zájem je, aby se český hokej posunul dál. Ten nápad na letní setkání hráčů vzešel od Jirky Fischera, což je neskutečně pracovitý chlap. Měl skvělé nápady, postřehy.

I Říha s ním chce spolupracovat. A také chce početný realizační tým, za který jste byl někdy tepán. Třeba od Petra Nedvěda, nyní generálního manažera reprezentace.

To je nutnost! Jestli chce pracovat na určité úrovni, vytvořit hráčům servis, tak to nemohou zvládnout dva lidi. Už nejde říct: „Kluci, jste v nároďáku, hrajte srdcem a pojďte vyhrát.“ Já si za tou cestou stojím, i když jsem zpočátku byl jako Alois Jirásek – taky proti všem. A co se týče Petra Nedvěda: až sám u toho reálně bude, sundá si helmu, tak se – doufám – na určité věci bude dívat jinak. Ať se teď ukáže, přinese svou vizi. Jirka Fischer má zkušenosti, tráví spoustu času na zimáku, je pořád na zápasech. Tohle by manažer měl dělat. Není to o tom, aby letadlem přiletěl na jeden turnaj. On musí být obden na zimáku, vidět hráče a mít o nich přehled.

Je Miloš Říha teď pro reprezentaci tou nejvhodnější volbou?

Těžko říct, jestli nejvhodnější, protože to nebyla první volba. Ale takové cesty někdy jsou. Já když jsem šel z Berouna do Liberce, tak jsem taky byl třetí čtvrtá volba. Byla přede mnou jména jako Franta Výborný, Miloš Říha, já byl náhradní varianta a dopadlo to pro mě i pro Liberec výborně. Postoupili jsme do extraligy. Miloš Říha není záplata. A já bych si jenom přál, abychom mu dopředu nemydlili schody. Každý má nějakou pověst, ale neříkejme, že je kontroverzní, že někde dělal chyby. Zvolili jsme si ho. Je tam, pojďme mu věřit, je to správná volba. Tečka! Šel do toho, což se nikomu nechtělo. Dává hlavu na špalek a jde pomoct českému hokeji. Věřme mu, protože pak se mu bude dělat lépe a bude mít čistou hlavu.

Teď poslední otázka. Odpočinul jste si po šampionátu, a kdy se máte hlásit v Magnitogorsku?

Už čtyři dny po mistrovství jsme s Jirkou Kalousem (Jandačův asistent) odletěli do Ruska. Museli jsme udělat plán celé přípravy, seznámit se s realizačním týmem i vyřešit pracovní povolení, sehnat bydlení. Zase tam odlétám 12. července, protože podle regulí KHL nemůžeme jít dřív na led. Pak už ale do toho naběhneme. Máme přípravná utkání, v září začíná liga. S rodinou chceme jet ještě na pět dní někam na krátkou dovolenou, ale pak už musím balit kufr, protože jedu na déle. Teda snad na déle. Do toho se učím rusky, opakuji si slovíčka. Ale teď jsem byl s přáteli dva dny na tenise, grilovali jsme, hráli fotbal. Bylo to fajn. Jen jsem zjistil, že jsem v tom sportu horší a horší. Všechno mě bolí, takže si teď fňukám, jak je ten můj věk špatnej.