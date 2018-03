Postup na Euro se vzdaluje. Jednadvacítka jednoznačně podlehla Řecku

Xanthia Fotbalová reprezentace do jedenadvaceti let pokazila v kvalifikaci už třetí zápas, v úterý vysoko podlehla v Řecku 0:3 a naděje na postup na mistrovství Evropy 2019 se výrazně vzdálila, ne-li se rozplynula.

Po úterní porážce v Xanthi ztrácí Češi na první příčku, z níž lze na Euro 2019 v Itálii postoupit přímo, devět bodů. A ve hře už jich je jen dvanáct...



Navíc ve velkém ohrožení se ocitla i naděje na baráž, do níž půjdou jen čtyři nejlepší týmy z druhých míst. Česko sice ztrácí na Chorvaty zatím jen tři body, ale má s nimi horší vzájemná utkání. Chorvaté v současné chvíli hrají s Moldavskem.

V Řecku to byl zápas o všechno, pokud by Lavičkův tým uspěl, měl by reálnou naději na první místo ve skupině. Ale po debaklu 0:3... Šance je už jen teoretická a to i na baráž.

V Xanthi českým mladíkům nevyšel úvod, inkasovali už po šesti minutách a centru z levé strany, který z voleje z patnácti metrů trefil Limnios. Po půl hodině Řekové vystihli chybnou rozehrávku stopera Krále a přes jeho pozici rychle zaútočili. Brejk pak zdařile zakončili.

I když na začátku druhého poločasu šli domácí do deseti, vyloučení Galanopoulose jim neublížilo. Naopak, krátce po jeho druhé žluté kartě dali třetí gól. Kuriózní po neproměněné penaltě. Dvě dorážky, jedna do břevna, pak nepovedená střela přes hlavu a teprve poté dostali Řekové míč do sítě.

Rozložený český tým mohl inkasovat ještě několikrát, ale další brejkové situace už Řekové zužitkovat nedokázali.

Češi začali kvalifikaci loni na podzim remízou s Běloruskem, na podzim podlehli v Chorvatsku 1:5. K povinným výhrám nad San Marinem a Moldavskem přidali minulý týden vítězství nad Chorvaty, což je udrželo ve hře. Parádní výkon jim dal na cestu do Řecka optimismus. Ale ten v Xanthi vydržel jen pár minut do první branky.