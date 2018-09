Poslední naděje pro Valverdeho, Yates se mu ale proklatě vzdálil

Mládí vpřed, platí po včerejšku v andorském finále cyklistické Vuelty. Brit Simon Yates udeřil a ujel španělskému matadorovi Alejandru Valverdemu. Ten má dnes závěrečnou šanci zaútočit na možná poslední velký triumf kariéry.

Když Alejandro Valverde v roce 2002 ve 22 letech debutoval na Vueltě, desetiletý Simon Yates se na dráze manchesterského velodromu teprve zaučoval v dresu klubu Bury Clarion, jehož hrdým členem byl jeho otec John.

Když pak Valverde v září 2009 na Vueltě dominoval, sedmnáctiletý Simon právě vytvořil nový rekord na kilometrovém stoupání na Lumb Carr Road, kde se jezdci jeho klubu vždy poměřovali, a coby talentovaný dráhař měl našlápnuto i do britské Olympijské akademie.

O dalších devět let později stojí ti dva proti sobě ve finále Vuelty. Takřka čtyřicátník Valverde s patrně poslední šancí na další triumf v závodě Grand Tour. A proti němu mladý Brit, který sice ještě žádný takový titul nevlastní, ale letos už 22 dnů oblékal růžový trikot lídra Gira nebo červený trikot lídra Vuelty. Má ho na sobě i při pátečním startu v Lleidě. Valverde se k němu nakloní, podají si ruce. Pouhých 25 sekund je tehdy v pořadí dělí. Třeskuté finále závodu alias souboj generací začíná.

Po dvou týdnech, kdy se naháněli na silnicích Španělského království, rozhodne se o šampionovi v jiné zemi. Páteční dojezd na průsmyk Rabasso v Andoře měl být jen předkrmem k sobotní královské etapě tamtéž. „Nejsem už nejčerstvější. Ovšem pokud někdo z lídrů čerstvý je, tak je něco špatně,“ říká v Lleidě před startem Simon Yates.

Všechny ty, kteří očekávali pouhou vyčkávací partii favoritů před sobotními galejemi, nicméně záhy vyvede z omylu. Jeho heslo dne zní: Nejlepší obranou je útok. „Ataque Simon Yates,“ zazní 10 kilometrů pod vrcholem. Uniká Valverdemu, dojede sám tříčlennou skupinku před sebou, diktuje její tempo. Španěl není schopen reagovat, ztrácí, zoufá si, bojuje s křečemi.

Dopad krize na jeho ambice má sílu meteoritu. Najednou ztrácí na Yatese celkově 1:38 minuty! „Simone, vyhrál jste dnes Vueltu?“ ptají se reportéři za cílem. „Rozhodně ne,“ reaguje Brit bez rozmýšlení. „Závodíme i zítra, ne? Pořád to není dost velký náskok.“ Je tak blízko. Mnohem blíž než na Giru. Ale ví, co se stalo na Giru. Jak tam Chris Froome bláznivým útokem smazal svoji více než tříminutovou ztrátu a jak se on sám zlomil. Ta vzpomínka varuje. Na Vueltě dosud žádná indicie nenasvědčuje tomu, že by měl i nyní zkolabovat.

„Jenže sobota bude nesmírně tvrdým dnem,“ říká o královské etapě. Na pouhých 97 kilometrech je čeká šest vrcholů! Změněné postavení figurek na šachovnici velí stáji Movistar vrhnout vše do časného útoku. „Pojede se šrot od prvního kopce,“ očekává vabank partii rovněž Jan Hirt, český jezdec v dresu týmu Astana. Yates zná Andorru lépe než Valverde „Naše strategie je naším tajemstvím,“ prohodí Valverde. „Ale slibuji, že do té etapy vrhneme všechno, co v nás zbylo.“ Valverde je kliďas, moc toho nenamluví. Když není na kole, nejraději je v klidu doma, pustí si film, hraje si s dětmi. Pokud na něčem ujíždí, tak na čokoládové zmrzlině.

Simon Yates má naopak rád hlučnou hudbu, dobrá vína, dlouhý spánek, a když se rozpovídá, umí hovořit velmi dlouho. Andorská stoupání, která před nimi ční, zná paradoxně lépe než jeho protivník. Andorru si zvolil za své sídlo a pravidelně zde trénuje, zatímco španělský sok žije daleko na jihu v Murcii. Zato podpora diváků bude i v Andoře jednoznačně na Valverdeho straně. Až nepopsatelné popularitě se na Pyrenejském poloostrově těší tento 38letý věčný bojovník.

Jeho Movistar má pro dnešek papírově kvalitnější vrchařský tým než Yatesův Mitchelton-Scott, do Valverdeho služeb vstoupil už i Nairo Quintana. Ale australská stáj vytáhla tento týden vlastní tajnou zbraň: Adama Yatese, Simonovo dvojče a svého letošního lídra na Tour. Plán se zrodil už ke konci Tour. Matt White, šéf Mitcheltonu, tehdy Adamovi řekl: „Bylo by dobré, abys jel i Vueltu.

Dva týdny ji odšlapeš nejjednodušeji, jak to půjde, na konci pole. Všechno stejně rozhodne až třetí týden. A v něm budeš odpočatý a Simonovi k ruce.“ „Jo, uděláme to tak,“ přikývl. „A teď jsem čerstvější než kdokoliv z vrchařů,“ hlásí Adam. Však také španělský list As píše: „Simon Yates má čtyři nohy místo dvou.“ Kdysi se bratři Yatesovi coby nováčci v profipelotonu hecovali, kdo z nich bude jako první nominován na Grand Tour. Nyní je Adam připraven obětovat se v andorských kopcích, aby Simon jako první z rodiny takový závod vyhrál. Souboj generací zatím pro Yatese