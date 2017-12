Poprvé vládne biatlon. Českou sportovní královnou roku 2017 je Koukalová

PRAHA Sportovcem roku je po roční pauze žena. Loňského vítěze tradiční ankety judistu Lukáše Krpálka vystřídala biatlonová mistryně světa Gabriela Koukalová. Její korunovaci viděl zaplněný kongresový sál hotelu Hilton, kde se včera večer výsledky již 59. ročníku ankety Sportovec roku vyhlašovaly.

„Tohle je fakt pecka, nikdy by mě nenapadlo, že zástupce toho našeho mysliveckého biatlonového sportu může dosáhnout na podobný úspěch. Ráda bych tu korunku rozlomila a dala kousek všem sportovcům, nejen těm, kteří jsou dnes tady, ale to by se asi pořadatelům nelíbilo. Takže jsem se rozhodla ji darovat mamince. A mami, nebul,“ pronesl na pódiu novopečená česká sportovní královna.



Kolektivem roku byla zvolena reprezentace v malém fotbalu, zlatá na světovém a stříbrná na evropském šampionátu, jíž dali hlasující sportovní novináři (letos jich své favority vybíralo 217) přednost před vítězi hokejové extraligy a fotbalové ligy – brněnskou Kometou a pražskou Slavií.



Titul Junior roku obhájila výškařka Michaela Hrubá, jež se však letos o první místo dělí se střeleckým úkazem Filipem Nepejchalem.



Cenou Emila Zátopka pro Sportovní legendu roku byli po padesáti letech od svého triumfu na mistrovství světa ve Švédsku oceněni českoslovenští házenkáři.

Letos zatím bez závodu

Osmadvacetiletá Koukalová uspěla v konkurenci dalších šesti mistrů světa či tenistky Karolíny Plíškové, která byla po osm týdnů světovou jedničkou.

Sportovec roku 2017 JEDNOTLIVCI 1. Gabriela Koukalová (biatlon) 1282 bodů



2. Barbora Špotáková (atletika) 1 163

3. Karolína Plíšková (tenis) 990

4. Ondřej Synek (veslování) 989

5. Ester Ledecká (snowboarding) 930

6. Martina Sáblíková (rychlobruslení) 869

7. Adam Ondra (sportovní lezení) 676

8. Josef Dostál (rychlostní kanoistika) 649

9. Martin Fuksa (rychlostní kanoistika) 586

10. Jakub Vadlejch (atletika) 494 KOLEKTIVY

1. reprezentace ČR v malém fotbalu 335 bodů

2. fotbalisté SK Slavia Praha 310

3. hokejisté HC Kometa Brno 298 JUNIOŘI (vyhlašuje Nadace české sportovní reprezentace)

1. - 2. Michaela Hrubá (atletika) a Filip Nepejchal (střelba) oba 84 body

3. Antonie Gajdušková (vodní slalom) 60 SPORTOVNÍ LEGENDA 2017 – Cena Emila Zátopka Házenkáři z MS roku 1967



Pomohla jí k tomu zejména kompletní medailová sbírka z únorového světového šampionátu v rakouském Hochfilzenu, navrch rodačka z Jablonce nad Nisou přidala dva malé křišťálové glóby za celkové vítězství ve sprintu a v závodě s hromadným startem. V celkovém bodování Světového poháru skončila Koukalová na druhém místě za suverénkou loňské sezony Laurou Dahlmeierovou z Německa.

Svou zatím nejcennější medaili v kariéře, světové zlato, si Koukalová na krk pověsila 10. února 2017 po sprintu na 7,5 kilometru. Náskok čtyř vteřin před Dahlmeierovou uhájila díky tradičně rychlému běhu, ale hlavně čisté střelbě na obou položkách.

Euforii v národě, který se posledních několik zim mění na biatlonové odborníky, ale způsobila i heroickým výkonem v dalším závodě na MS, stíhačce.

Kvůli problémům se zbraní se na položce vleže zdržela 56 vteřin, tedy zhruba o půlminuty déle, než je u ní zvykem, navíc dvakrát minula a ze střelnice odjížděla až třináctá. Manko však Koukalová výborným během stáhla, při další střelbě chybovala už jen jednou a probila se na bronzovou pozici.

Sbírku cenných kovů z mistrovství světa zkompletovala Koukalová v závodě s hromadným startem, kde nestačila pouze na strojově jezdící a nechybující Dahlmeierovou. Od léta se jméno Gabriela Koukalová skloňuje zejména v souvislosti s jejím zdravotním stavem.

Kvůli problémům s lýtky nemohla absolvovat plnohodnotnou letní přípravu a vynechala i první tři podniky Světového poháru. Nejistota, zda jedna z největších medailových nadějí pro zimní olympiádu v Pchjongčchangu bude moci letos vůbec závodit, vedla až k rozmíšce v biatlonové reprezentaci.

Koukalová se trochu nešťastně nechala slyšet, že za problémy může nová technika, kterou jí vštěpoval trenér Ondřej Rybář. Z týmu zazněla odpověď ve smyslu, že šlo o nutnost v zachycení aktuálních biatlonových trendů a nebýt nového stylu, Koukalová by těžko mohla sbírat medaile.

Faktem je, že bez Koukalové český biatlon letos zatím strádá.