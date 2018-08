Poprvé jsem se dostala na tak velký stadion. Chtěla jsem jen přežít, říká senzační vítězka Muchová

NEW YORK Štěstí, muška jenom zlatá... Na Karolínu Muchovou to sedí, neboť ji vítězná euforie musela vyloženě nadnášet. Česká tenistka na US Open při své grandslamové premiéře ve 2. kole skolila bývalou světovou jedničku Muguruzaovou! „Poslední game si ani nepamatuju,“ líčila po prvotřídním překvapení.

Že New York pořádně nespí? Pro obě aktérky i diváky v aréně Louise Armstronga to rozhodně platilo. Středa se už proměnila ve čtvrtek a na druhém největším kurtu v areálu probíhala půlnoční kovbojka.



Osazenstvo: na jedné straně prakticky neznámá Češka Karolína, která se prodrala skrz kvalifikaci ke svému prvnímu startu mezi tenisovou šlechtou. Proti ní sličná Garbiňe, španělská vítězka Wimbledonu i Roland Garros, která to v žebříčku WTA už dotáhla na samý vrchol.

Tenistka Karolína Muchová se postarala o senzaci na US Open.

„Poprvé jsem se dostala na tak velký stadion,“ říkala vítězka. „Nejdřív jsem si zvykala. Snažila jsem se přežít.“



S každou přibývající výměnou její výkon rostl. Dcera bývalého ligového fotbalisty Sigmy Olomouc Josefa Muchy prokázala ne úplně samozřejmou vlastnost: velká šance ji nezatížila, nýbrž vyhecovala k tomu nejlepšímu.

„Je dobré zjistit, že ani bývalá jednička není nadčlověk,“ chválila si.

„Na začátku jsem byla trochu nervózní, bylo to pro mě něco nového a jiného. Strašně velký stadion, pod světly, lidi řvali, úplný blázinec. Prostě New York. Ale zvykla jsem si, začala jsem si to víc užívat. Dostala jsem se do své hry. Porazit takovou hráčku je super, sen.“

Americké velkoměsto podobné příběhy oceňuje s obrovským gustem. Proto Muchovou místní „noční ptáci“ okamžitě zahltili žádostmi o autogram či selfie: „Bylo těžké odtamtud odejít, když všichni chtěli fotku a podpis.“

Solidní ohlas vzbudila i ve vlasti. Telefon měla přeplněný zprávami. Její nejbližší v Česku prožili nejprve brzké vstávání a následně ranní oslavu, to ona se teprve chystala do postele.



„Snad se dobře vyspím a udělám s fyzioterapeutem vše, abych byla připravena na další kolo,“ vyhlíží Muchová souboj s Bartyovou z Austrálie. „Ale teď jsem tak nabitá, že nevím, jestli usnu...“



Jak by ne, když za sebou měla životní večer. Po všech stránkách.

Oficiální web US Open už připomněl, že do New Yorku mířila jako tenistka, která si za kariéru vydělala 103 137 dolarů - a na svém prvním grandslamu v životě vydělala ve stejné měně rovných 156 tisíc.

Ale jak praví klasik: některé věci si nekoupíte ani za peníze. Třeba slast po vyřazení velké šampionky.