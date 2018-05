Polský hrdina Kubica: místo amputace po těžké nehodě návrat do formule 1

BARCELONA/PRAHA Při rallye v roce 2011 polský automobilový závodník Robert Kubica málem přišel o život, nyní se poprvé opět zapojil do závodního víkendu formule 1, kterou před nehodou jezdil pět let.

Za těch sedm let se příliš nezměnil. Vlasy mu prořídly a trochu prošedivěly, na těle mu přibylo pár jizev. Jinak je to stejný vysoký nebojácný chlapík, který v listopadu 2010 v Abu Dhabí odjel svůj poslední závod formule 1.



Tedy zatím poslední.

Slibnou kariéru nyní třiatřicetiletého závodníka Roberta Kubici 6. února 2011 osudově přetla děsivá havárie při rallye, což je vedle formulí jeho další velká vášeň. Během italského podniku Ronde di Andora téměř sešrotoval svou fabii.

Při nehodě ztratil přes pět litrů krve, utrpěl mnohačetné zlomeniny pravé nohy a horní končetiny – u ní mu dokonce hrozila amputace. Lékaři ho operovali sedm hodin. V následujících dnech, týdnech a měsících podstoupil ještě další čtyři zákroky.

Přestože mu předpovídali, že jen rehabilitace může trvat i rok, Kubica už pár dnů po nehodě avizoval, že ve službách stáje Lotus Renault bude na okruzích F1 zpět ještě tutéž sezonu. „Chci se vrátit co nejdřív a udělám pro to všechno, co bude v mých silách,“ prohlásil Kubica, přičemž vzpomínal na své předchozí bouračky.



V roce 2003 si při civilní autonehodě jako spolujezdec rovněž zlomil ruku a o čtyři léta později ve Velké ceně Kanady zdemoloval celý monopost, aniž by utrpěl vážnější zranění. „Chci se vrátit silnější než dřív. Po takových nehodách se změníte. Stalo se mi to už v roce 2007 po havárii v Kanadě. Nemohl jsem závodit, ale když jsem se vrátil, byl jsem lepší.“

Nešlo to tak rychle

Optimistické předpovědi ale postupně braly za své a realita ukázala, že Kubicův sen se tak rychle nenaplní. A zda vůbec. Do formule 1 se Polák v roce 2011 nevrátil. Ani v příští sezoně, ani v té další...

Robert Kubica Rodákovi z polského Krakova je 33 let.

V pěti sezonách ve F1 za BMW Sauber a Renault odjel 76 závodů, připsal si 12 pódiových umístění a jedno vítězství.

V celkové klasifikaci skončil nejlépe v roce 2008, kdy byl čtvrtý.

Jezdí také rallye – v roce 2013 vyhrál šampionát WRC2 a byl vyhlášen osobností roku FIA.

Závodění se však vzdát nemusel. V rallye se mu navíc začalo velmi dařit, hned při svém prvním startu v září 2012 na Rally Lana Storico e Ronde Gomitolo di Lana v Itálii vyhrál. V následující sezoně dokonce opanoval druhý nejprestižnější šampionát WRC2.

„Pořád mě čeká dlouhá cesta a asi už na tom fyzicky nikdy nebudu stejně jako dřív,“ přiznal Kubica. „Ale nehodlám se jen tak vzdát. Cílem je pořád návrat do formule 1,“ věřil. „Moje ambice je velmi, velmi vysoko, ale řekl jsem si, proč se o to nepokusit,“ prohlásil v krátkém dokumentu, který o něm natočila stáj Williams.

Než mu však dal slavný tým šanci, zkoušel to postupně v GP3, formuli E a v rámci nejvyšší kategorie testoval pět let starý monopost Renaultu. „Z emotivního pohledu to byl pro mě důležitý den. Prošel jsem si těžkým obdobím a před několika roky se mi něco podobného zdálo nemožné. Zároveň mám ale smíšené pocity, jsem hrdý na to, čeho jsem dosáhl, ale také se ukázalo, co jsem ztratil a o co jsem přišel,“ říkal loni v červnu.

Šéfy Renaltu však nepřesvědčil. „Chtěli jsme přispět k jeho zotavení,“ uvedl jeden ze šéfů stáje Alan Permane.

Šance ve Williamsu

U Williamsu mají s Kubicou zjevně zajímavější plány. Zvlášť když poté, co ukončil kariéru velezkušený Felipe Massa, do letošní sezony vstoupili s dvojicí zelenáčů: loňským novicem Lancem Strollem a úplným nováčkem Sergejem Sirotkinem. Ti z dosavadního kvarteta závodů vytěžili jen čtyři body.

Polák Robert Kubica zpět ve formuli 1.

„Robert je impozantní chlap. Všichni jsme viděli, jak si v F1 v minulosti počínal. Je to skvělý jezdec, velmi profesionální, odhodlaný, nadšený, inteligentní. Je to vzrušující perspektiva, a proto se na něj díváme,“ sdělil technický šéf Williamsu Paddy Lowe.



Kubica je zatím v roli rezervního a testovacího jezdce, stáj mu slíbila minimálně tři tréninkové jízdy. K té první se rodák z Krakova dostal včera v Barceloně v rámci závodního víkendu při Velké ceně Španělska.

Nastoupil místo Sirotkina a se ztrátou přes tři sekundy obsadil předposlední, 19. místo. Týmový kolega Stroll však byl ještě pomalejší. Stejně tak jako ve ve druhém tréninku Sirotkin, který za polským navrátilcem zaostal zhruba o půl sekundy.

„Zní to divně, že můžete být šťastní z devatenáctého místa, ale já šťastný jsem,“ prohlásil Kubica po tréninku. „Cítil jsem se trochu v rozpacích, místy to bylo opravdu těžké a cítil jsem, že je to pomalé, ale nemohl jsem udělat více. Myslím, že kdybych jezdil pravidelněji, bylo by to lepší. Ale soustředím se na svou práci a příležitost, kterou dostávám. Cením si jí, dává mi možnost žít svou vášeň,“ dodal skromně. Přesto nakonec prohodil: „Závodění mi chybí. Být v neděli na roštu, to je to, co chci nejvíc.“

Byť se názory na jeho návrat různí, a Sebastian Vettel dokonce řekl, že šancí už měl dost a že by se mělo dostat na mladší, Kubica se svého snu nevzdává.