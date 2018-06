Polsko-Kolumbie 0:0. Oba týmy napravují úvodní zaváhání

KAZAŇ Nesmírně důležitý je pro oba celky nedělní večerní zápas mezi Polskem a Kolumbií na mistrovství světa ve fotbale v Rusku, který začíná ve 20:00 v Kazani. Kolumbijci totiž na úvod šampionátu podlehli Japonsku, Polsko pak překvapivě nestačilo na Senegal a na kontě obou září v kolonce počet bodů hrozivá nula. Tým, který prohraje, tak už nebude mít šanci na postup.

V čele skupiny jsou právě Japonsko a Senegal, které i díky nedělní odpolední vzájemné remíze 2:2 mají shodně čtyři body a stejné skóre.

Poláci v čele s jedním z nejlepších útočníků světa Robertem Lewandowskim, kteří byli jednoznačnými favority na postup minimálně do osmifinále, zaspali úvod MS a prohráli 1:2 se Senegalem.

Kolumbie si zase hodně zkomplikovala život, když v úvodním zápase s Japonskem už od 3. minuty hrála o deseti a kvůli penaltě ze 7. minuty, kterou proměnil Kagawa, prohrávala 0:1. Ještě do pauzy srovnal Quintero, Japonec Osako se ale v 73. minutě postaral o další překvapivý výsledek.

V základu naskočí do zápasu Mexičan James Rodriguéz, nejlepší střelec minulého šampionátu v Brazílii. Naopak chybí Carlos Sánchez, který proti Japonsku dostal červenou kartu.

To Poláci do sestavy sáhl razantněji: nehrají Milik, Cionek ani velezkušený Blaszczykowski, naopak od začátku dostal šanci jedenadvacetiletý talent Kownacki či Bednarek, který naskočil proti Senegalu do druhé půle.