Policie uzavřela útok na Kvitovou. Nic jsem neudělal, tvrdí obviněný

prostějov Tři měsíce poté, co kriminalisté dopadli útočníka na tenistku Petru Kvitovou, je vyšetřování u konce. Státní zástupce dopisuje obžalobu na třiatřicetiletého Radima Žondru, který je obviněn ze zvlášť závažného zločinu vydírání.

Potvrdila to prostějovská soudkyně Adéla Pluskalová, která Žondrovi v úterý prodloužila vazbu.Poprvé před kamerou. Tento muž podle policie napadl tenistku Petru Kvitovou



Od května, kdy policisté Žondru dopadli a obvinili, se poprvé ukázal na veřejnosti. Při příchodu na vazební zasedání si nezakrýval tvář a nedal na sobě znát žádné emoce.



„Já jsem paní Kvitové nic neudělal,“ prohlásil na dotaz, jestli se chce tenistce omluvit za to, co jí měl provést. „Takže to popíráte?“ – „Ano,“ dodal, když ho eskorta odváděla.

Kvitová si prohlíží kytici, kterou dostala před začátkem tiskové konference.

Soud v úterý rozhodoval, zda mu prodlouží vazbu.



„Vazební důvody stále trvají, byly ještě zesíleny těmi vyšetřovacími úkony, které byly provedeny (Kvitová při rekognici Žondru poznala a označila – pozn. redakce) a které podle mého názoru prozatím dostatečně odůvodňují podezření, že skutek spáchal právě obviněný Radim Žondra.

Rozhodla jsem, že obviněného nadále ponechávám ve vazbě,“ řekla soudkyně Adéla Pluskalová.



Podle ní hrozí, že by se Žondra mohl skrývat a vyhýbat trestnímu stíhání. „Nebyly přijaty záruky za vazbu, které obviněný nabízel,“ uvedla soudkyně.



Muž jí předal svůj písemný slib, dále žádal, aby byla vazba nahrazena dohledem probačního úředníka. Zaručila se za něj jeho rodina, ale také třeba myslivecký spolek. Nic z toho soud nepřijal.

„Obviněný se vzdal práva stížnosti, ale nevzdal se práva stížnosti za osoby blízké, takže rozhodnutí zatím není pravomocné,“ řekla Adéla Pluskalová.



Petra Kvitová v 1. kole Wimbledonu proti Bělorusce Alexandře Sasnovičové.

Potvrdila také, že vyšetřování případu již skončilo a policejní spis je kompletní. „Státní zástupce už začal pracovat na sepisování obžaloby.“



Žondra podle spisu zaútočil na Petru Kvitovou ráno 20. prosince 2016 v jejím prostějovském bytě.

Představil se jako revizní technik, který jde zkontrolovat plynový kotel. V bytě ji však napadl a vážně pořezal na levé ruce, kterou pak lékaři tenistce čtyři hodiny operovali.

Vedle obvinění z vydírání (za které v souvislosti s újmou na zdraví hrozí vyšší trest, než pokud by byl čin kvalifikován pouze jako těžké ublížení na zdraví) v případu napadené Petry Kvitové je Žondra v současnosti také obžalován z krádeže a porušování domovní svobody, obojí ve formě pomoci.

Na podzim 2015 dál údajně tip trojici lupičů, kteří následně vnikli do domu advokáta v Lysicích na Blanensku.

Petra Kvitová

Když se tam majitel nečekaně objevil, lupiči ho napadli. Spoutali ho za zády ocelovými pouty, přelepili mu celou hlavu tak, že se dusil, surově ho zbili, polévali lihovinou a hrozili, že ho zapálí, když jim neprozradí, kde má ukryté peníze.



Odcizili mu spisový materiál k případu jednoho z jeho dlužníků i se směnkou na dva miliony korun. Odnesli si také jeho platební kartu, ze které vybrali 15 tisíc korun, a další věci.



Žondra popírá, že lupiče na advokátův dům nasměroval. Před soud přitom nemíří poprvé.

V minulosti byl členem gangu, který na Moravě přepadával seniory. Pachatelé si osamělé důchodce tipovali při montování plastových oken.



Vyhlédli si většinou rodinné domky, majitele přinutili pod smyšlenými příběhy otevřít dveře, v kuklách vtrhli dovnitř a kradli peníze, kreditní karty a elektroniku.

Se seniory zacházeli surově, jejich oběti končily spoutané, zbité a zraněné, s modřinami nebo zlomenými žebry.



Žondra dostal u soudu 7,5 roku vězení, v dubnu 2014 byl podmíněně propuštěn.

Místo toho, aby ukázal, že se napravil, přepadl podle policie ve zkušební době světoznámou tenistku Petru Kvitovou. Soud ho v případě uznání viny může poslat za mříže až na 12 let.