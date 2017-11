Pokud se to s Koukalovou nezlepší, budeme se muset připravit na nejhorší, říká Vítek

PRAHA Světový pohár biatlonistů a biatlonistek začne v neděli. Bude při tom i ona, ale nevyběhne do něj. Kdy odstartuje do zimy Gabriela Koukalová? A odstartuje vůbec?

Opět se ocitla v prostředí, které miluje. Biatlonistka Gabriela Koukalová je ve švédském Östersundu, dějišti úvodního kola Světového poháru. Potkává staré známé. Trénuje na závodních tratích.



Ale do závodu tu nevyběhne.

Ani v neděli, ani příští týden.

Když si jde zaklusat, nepoznali byste, že její tělo v plném zápřahu stávkuje. „Ani posilovna nedělá Gábině problém. Jenže lyžování ve větších intenzitách ano. Svalům najednou chybí okysličení,“ hlásí šéftrenér Ondřej Rybář.

Bolesti lýtkových svalů, vycházející z chronického přetížení achilovek, přetrvávají. Už pět měsíců ji sužují! V listopadu byl její stav Koukalové setrvalý. Což znamená: stále ne dobrý.



„Furt nemá na to jít do těžkého tréninku,“ vykládá kouč žen Zdeněk Vítek. „Pokud se to do nového roku nezlepší, budeme se možná muset připravit na nejhorší.“

Boj s pocitem zmaru

Únorové olympijské hry v Pchjong-čchangu jsou jedinou metou, ke které nyní Koukalová vzhlíží.

Vše ostatní je nepodstatné.

Celý český tým stále doufá, že do Koreje bude připravena.

„Úplně z tréninku nevypadla a skoro 80 dnů do her je pořád dlouhá doba. Jsem optimista. Až se uzdraví, vrátí se rychle,“ tvrdí šéf svazu Jiří Hamza a naději hledá ve vzpomínkách.

„Po zdravotních potížích, jež měla před sezonou 2014-15, začala Gábina ve svěťáku 70. místem. A tři týdny poté už vyhrála v Pokljuce.“

Zároveň si však nejen on uvědomuje, že už nejde pouze o stav těla, nýbrž také o její mysl.

V úvodu přípravy na olympijskou sezonu byla tak namotivovaná... „Po dlouhé době jsem zní už na jaře cítil, že chce něco velkého dokázat,“ říká Vítek. Ale bolesti, datující se od června, začaly posléze nahlodávat i její psychiku.

„V Östersundu teď budu spíš maskotem výpravy,“ sama vtipkuje na Facebooku. Tam o svém vnitřním boji nepíše.



Vítek nicméně pozoruje: „S Gábininou náladou je to nahoru dolů. Její zranění už je natolik vleklé, že má občas i ty nejhorší myšlenky a bojuje s pocitem zmaru.“

Pohyb se vždy prolínal životem této hyperaktivní 28leté ženy. Vědomí, že se najednou nemůže pohybovat tak, jak bývala zvyklá, může umocňovat pocit bolesti.

„Kdyby zase mohla začít naplno trénovat, tak nemám strach, že se do toho obuje a dokáže se včas vrátit,“ soudí její reprezentační kolega Ondřej Moravec.

„Jenže teď půjde u Gábiny i o velký psychický boj. Hlava dělá strašně moc. Musíte věřit, že se uzdravíte. Čím déle se bude její návrat odsouvat, bude její psychický tlak větší. Tohle zvládnou jen ti nejsilnější. Gábina je obrovsky psychicky silná, ale tohle bude i pro ni oříšek.“

Kdy začneš závodit? Nevím

Podle lékařů by byl ideálním řešením absolutní klid, možná i půlroční. „Což v olympijské sezoně bohužel nejde. Tak jsme zvolili cestu postupné rehabilitace a zatěžování,“ říká šéftrenér Rybář.

Improvizují ze dne na den. „Ovšem nikdo není schopen říci, zda bude v pořádku za 14 dní, nebo za dva měsíce.“

Do Švédska se přesunula rovnou ze soustředění ve finské Imatře. Včera za ní dorazili zbývající reprezentanti, kteří si mezitím aspoň na tři dny odskočili domů.

Plán zní: Koukalová bude v Östersundu trénovat, patrně ji přihlásí i do závodu, ale potom se u ní objeví zkratka DNS - neodstartovala.

Díky tomu, že v minulé sezoně patřila mezi nejlepších 25 žen poháru, má totiž hrazený pobyt od biatlonové unie IBU, a dostane se tudíž na kvalitně připravené tratě.

Také pohárová šampionka Laura Dahlmeierová tu závodit nebude. V případě Němky se však jedná pouze o nachlazení, kvůli kterému odložila start do zimy o dva týdny. „Místo zbraně a lyží mě čekají zázvorový čaj a postel,“ sdělila.

Procedury, jež mají vrátit zpět Koukalovou, jsou mnohem složitější.



Fyzioterapeuti a maséři se jí vytrvale snaží uvolňovat a prokrvovat nohy, například kompresním cvičením. Trenéři se zaměřují na detaily, pořídili jí i nové běžecké boty, méně namáhající klenbu.

„Závodní karbonové speciály mám kvůli přenosu odrazu dost napevno,“ líčí biatlonistka.

„Ondra Rybář tedy chce mým bolavým nohám ulevit. Koupili jsme měkkou turistickou řadu bot. Má vevnitř kožíšek, nožičky jsou na tréninku jak v pokojíčku. Ale přijde mi, že každá bota váží snad pět kilo.“

Vítek i Rybář doufají, že už pouhý pobyt s týmem ve Švédsku bude injekcí naděje pro psychiku mistryně světa.

„Uvidí závody, bude se s ostatními připravovat. I to by mělo Gábinu namotivovat, aby dál bojovala,“ soudí trenér ženského týmu.

Na druhou stranu bude od zahraničních trenérů i závodníků dostávat stále stejné otázky: Co je s tebou? Kdy zase začneš závodit?

Rybář jí radí univerzální krátkou odpověď: „Nevím.“

A ona skutečně neví. Nejdříve by snad mohla do Světového poháru naskočit zkraje ledna v Oberhofu. Nebo možná poprvé odstartuje s číslem na těle až na olympiádě.



Nebo ani tam ne.

Nikdo si takový temný scénář nepřeje, ale všem je jasné, že i ten je reálný.

„Když to v lednu dál nepůjde, nebude mít Gábina na olympiádě co dělat,“ říká Rybář. „Nepřipravený závodník je na hrách k ničemu. Ji samotnou by to tak nebavilo. Ani by nešlo o důstojnou reprezentaci.“

Ale stále je čas. Lidské tělo je někdy nevyzpytatelné. A naděje umírá poslední.