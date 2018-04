Pojď, ty ču**ku! Polského hokejistu Třince vyhecoval k bitce vulgární hráč Komety

TŘINEC/PRAHA Oba úvodní finálové duely hokejistů Třince a Komety zakončila rvačka. V neděli se do sebe pustili třinecký útočník Aron Chmielewski a brněnský obránce Michal Gulaši.

„Byl jsem trochu naštvaný, že jsem nevyužil tu šanci v závěru, ale o to v té rvačce nešlo,“ řekl polský útočník Ocelářů.



Tak co vás přimělo jít do pěstního souboje?

Kamarád ležel na zemi, ani nevím, kdo to byl, a dva protihráči mu dávali rány zezadu. To jsem nemohl nechat být, a tak jsem tam jel. Hned mě chytili dva jejich hráči a zezadu mi dávali nějaké rány. A jeden řekl: Pojď, ču**ku! Shodil jsem rukavice a šel do toho. Udělal však želvu. Nevím proč...

Soupeřově peprné pobídce jste česky rozuměl?

To jsem pochopil, ano... Pochopil jsem to velmi dobře.

Už jste měl v extralize nějakou rvačku?

Ani nevím, asi ne. Nepamatuji si.

Co říkáte tomu, že oba finálové zápasy končily bitkami?

Jsou to nervy, je to finále, hraje se o všechno. A jsme chlapi, takže do toho jdeme.

V poslední minutě jste měl blízko vyrovnání, ale trefil jste jen levou tyč. Co se stalo?

Chtěl jsem puk dostat za beton Čiliaka, který byl na zemi, ale posunul ho k levé tyčce. Už jsem měl hokejku na dlouhou ruku a na tom sněhu mi puk sklouzl a šel do tyče. Bohužel.

Změnila Kometa nějak hru oproti sobotě?

Spíše si myslím, že my jsme zahráli trochu hůře. Nebylo tam to srdce. Musíme se z toho poučit a uspět v Brně.

Říkal jste, že chybělo srdce. Nohy vám šlapaly?

Nohama to nebylo. Nevím, jak kluci, ale já se cítím dobře. Kometa nás však více napadala. Beci neměli tolik času jako v sobotu, takže jsme od nich nedostávali tolik puků jako v prvním zápase.