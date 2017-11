POHNUTÉ OSUDY: Byla čtvrtá na světě. Nadějnou kariéru tenistky zabrzdil i otec, jenž ji týral

Patřila mezi nejtalentovanější tenistky zkraje tisíciletí, její úspěchy však byly tvrdě vykoupeny. Někdejší světová čtyřka Jelena Dokičová ve své autobiografii prozradila, jak ji otec v mládí fyzicky i psychicky týral.

Austrálie neměla za posledních třicet let lepší tenistku než rodačku z chorvatského Osijeku. Půvabná blondýnka, která se v 11 letech odstěhovala se svými srbskými rodiči na předměstí Sydney, to v roce 2002 dotáhla až na čtvrté místo žebříčku WTA, v roce 2000 si zahrála semifinále Wimbledonu i olympijských her v Sydney.

Krátce poté se rozhodla vrátit zpět do Srbska a hrát pod jeho vlajkou, respektive v barvách Jugoslávie a později Srbska a Černé Hory.

V roce 2005 překvapila ohlášením konce kariéry – v pouhých 22 letech. Zároveň se vrátila do Austrálie.

Brzký odchod do tenisového důchodu si po třech letech rozmyslela a pokusila se o návrat. Dokonce se znovu prokousala do první stovky. Kvůli zraněním a ztrátě formy se však postupně propadla až do páté stovky žebříčku a v roce 2014 definitivně uzavřela svou kariéru.

Tu výrazně ovlivnil její despotický otec Damir, který jí dělal svou neomaleností ze života peklo a v roce 2003 dostal soudní zákaz se k ní přibližovat. Vedle toho, že svou dceru v soukromí týral, byl známý tím, že v opilosti řval z tribuny na rozhodčí, fyzicky napadl kameramana, rozbil mobilní telefon novináři a při roztržce s obsluhou na US Open dostal půlroční zákaz vstupu na turnaje WTA.

Zvažovala sebevraždu

Dokičová se dlouho odmítala o svém otci bavit, nyní však našla sílu, aby vystoupila. Rozhodla se napsat autobiografii s názvem Nezlomná, v níž mluvila o svém strachu z otce, o pravidelném domácím násilí či o tom, jak se cítí žena, která si vytrpěla peklo ze strany některého z členů rodiny. „Můj příběh není pohádkou a taky nechci, aby mě někdo litoval, protože jsem dopadla mnohem lépe než řada lidí, kteří si museli projít tím stejným jako já,“ uvádí Dokičová.

Kniha, která vyšla v tomto týdnu, prozrazuje, že Damir Dokič od šesti let, kdy jeho dcera začala s tenisem, Jelenu pravidelně mlátil, kopal do ní a fyzicky i psychicky ji týral. Pokračoval v tom pravidelně až do jejich devatenácti let, kdy se Dokičová rozhodla opustit svou rodinu a osamostatnit se. „Všechno začalo dnem, kdy jsem začala hrát tenis. Mlátil mě opravdu moc a časem se to ještě zhoršovalo. Naprosto se mu to vymklo kontrole, po jednom výprasku jsem dokonce ztratila vědomí,“ vzpomíná Dokičová na nejhorší chvíle.

„Opakovaně mě mlátil koženým páskem, když jsem zahrála špatný míč. Anebo jen tak, když měl špatnou náladu. Plival mi do obličeje, tahal mě za vlasy a za uši, kopal mě špičkou boty a pak mě nechal zkrvavenou ležet na zemi. Nejvíc mě ale jako dospívající dívku bolelo, když na mě dennodenně řval, že jsem děvka nebo kurva. To bylo velmi ponižující zvlášť proto, že tátu u toho slyšela řada lidí, ale nikdo mi nepomohl,“ popisuje Dokičová peklo se svým otcem.

V otevřené zpovědi dokonce přiznala, že několikrát myslela na sebevraždu. Ne kvůli fyzickým útokům, ale kvůli tomu, že byla zcela na dně psychicky. „Když je člověk malý, tak věcem nerozumí a myslí si, že jsou na tom ostatní děti stejně. Až ve věku kolem jedenácti dvanácti let zjišťujete, že to není normální, bohužel mi ale nikdo nepomohl,“ smutní Dokičová.

Nejhorší zážitek pro ni přišel v roce 2000, kdy se v 17 letech dostala až do semifinále Wimbledonu. Po prohře s Američankou Lindsay Davenportovou ji otec odmítl pustit do jejího hotelového pokoje. „To byl pro mě asi nejsilnější zážitek v tom negativním smyslu. Nezbývalo mi pak nic jiného než prosit u organizátorů, aby mě nechali přespat u kurtů, bylo to velmi ponižující,“ přiznává Dokičová.

Nikdy ji nepochválil

Zklamaná však byla i z toho, že i když ve stejném roce postoupila na olympijských hrách doma v Sydney do semifinále a o dva roky později se v pouhých devatenácti letech stala světovou čtyřkou, slov uznání se od svého otce nedočkala. „Táta mi nikdy neřekl, že je na mě hrdý, nikdy mě nepochválil, ani poté, co jsem porazila Martinu Hingisovou. Vždycky mě jen kritizoval a urážel. A mlátil mě i tehdy, když jsem vyhrávala, protože jsem nehrála tak, jak on chtěl. To jsem nikdy nedokázala pochopit,“ prozradila.

Už nemohla dál snášet nejen psychické a fyzické týrání, ale i to, jak ji otec ztrapňuje na veřejnosti. Navíc poté, co chtěl několikrát porušit půlroční zákaz vstupu na turnaje a svou dceru se pokusil fyzicky napadnout, vydal soud příkaz, aby se k ní nemohl ani přiblížit. Dokič se proto odstěhoval zpět do Srbska, naopak Jelenina matka a mladší bratr Savo zůstali v Austrálii, aby byli v těžkých chvílích Dokičové nablízku.

Sám Dokič, který byl v roce 2009 v Srbsku odsouzen k ročnímu vězení za vyhrožování smrtí australskému velvyslanci, se své dceři po návratu z vězení veřejně omluvil za to, že ji mlátil.

„Jestli jsem byl vůči Jeleně někdy trochu agresivnější, bylo to pro její dobro. Když jsem byl malý já, rodiče mě taky bili a já jim za to děkuji, protože mi pomohli stát se dobrým člověkem. Existuje nějaký rodič, který kvůli dobru svých dětí jednou či dvakrát dceru či syna neuhodil?“ řekl Dokič pro srbský deník Vecernje Novosti.

Po tom všem Dokičová ke svému otci překvapivě necítí nenávist. Přiznala, že i přes všechno příkoří se ho pokusila kontaktovat, aby se s ním usmířila, nikdy se jí to však nepovedlo. „Snažil se pro mě udělat to nejlepší. Bohužel nerozumí tomu, co udělal a je pro něj těžké ke mně najít po tom všem cestu,“ zakončila Dokičová.