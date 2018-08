Pogbův agent odpověděl na kritiku. Určitě bych při hledání zájemců prožil spoustu bezesných nocí, vtipkoval

Atmosféra ve fotbalovém Manchesteru United má do ideálu daleko. Jedním z hlavních témat je nespokojený Paul Pogba, jehož výkon o víkendu mnozí kritizovali. To se nelíbí agentovi francouzského záložníka Minu Raiolovi. „Někteří lidé mají potřebu mluvit jen ze strachu, že by se na ně zapomnělo,“ rýpl si.

Komu nekonvenční chlapík tato slova adresoval? Legendárnímu Paulu Scholesovi, bývalému anglickému reprezentantovi, který v dresu United vyhrál mimo jiné jedenáct ligových titulů.



Nejen Scholesovi se nelíbila Pogbova hra během nedělní porážky 2:3 v Brightonu, patří však mezi nejhlasitější kritiky.

Kapitán Manchesteru podle někdejšího záložníka odehrál „další špatný zápas“. „Týmu chybí správný lídr. Mysleli jsme si, že Pogba je na tuto roli ideální kandidát, ale spletli jsme se,“ dodal Scholes.

„Scholes by nepoznal lídra, ani kdyby se ocitl přímo před Sirem Winstonem Churchillem,“ napsal Raiola na Twitter. „Měl by se stát sportovním ředitelem a poradit Edu Woodwardovi (výkonný viceprezident United), aby Pogbu prodal. Určitě bych při hledání zájemců prožil spoustu bezesných nocí,“ vtipkoval.

Jméno Pogba během fotbalového léta velmi silně rezonuje. Na mistrovství pomohl Francii k titulu a hrál tak dobře, že se trenér José Mourinho otevřeně podivil, proč výstřední středopolař nepodává podobné výkony i v klubu. Ityto věty napomohly tomu, že vztah mezi hráčem a koučem ochladl.

Což se Raiolovi hodí.

Před dvěma lety na provizích z Pogbova návratu do Manchesteru vydělal stovky milionů korun az dalšího přestupu kouká opět tučný výdělek.

O pětadvacetiletého fotbalistu stojí Real Madrid i Barcelona. Španělské kluby můžou přivádět hráče do konce srpna, i proto agent zveřejňuje příspěvky na sociálních sítích – aby na Manchester vytvořil tlak.

Následujících deset dní ukáže, zda United budou chtít držet nespokojeného hráče. Nebo se v kabině vyčistí vzduch a dojde kusmíření mezi Pogbou a Mourinhem?

Á propos, Mourinho.

Portugalský kouč, jenž načíná třetí sezonu v Manchesteru, je nešťastný z klubové neaktivity na přestupním trhu. Podle britských bookmakerů je prvním favoritem na odvolání v Premier League.

Spekuluje se, že by ho mohl nahradit dokonce Zinedine Zidane! Ten se po třech vítězstvích v Lize mistrů s celkovým ziskem devíti trofejí v květnu překvapivě rozloučil s Realem Madrid a je zatím stále volný.

Podle zdrojů BBC přímo z United se ale rošáda nechystá: „Proč bychom mluvili o Zidanovi, když pro něj není práce.“

Zatím?