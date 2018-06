Podmínky jako Krasnodar nemá ani Real Madrid, chválí Rusko před šampionátem bývalý reprezentant Jarošík

PRAHA V Rusku prožil podstatnou část kariéry, a tak bývalý reprezentant Jiří Jarošík dokáže ocenit, jak se tamní podmínky pro fotbal před mistrovstvím světa zvedly. „Tím, co mají nyní třeba v Krasnodaru, se snad nemůže pochlubit ani Real Madrid,“ srovnává.

V letech 2003 až 2005 působil v CSKA Moskva, 2008 až 2010 pak v Samaře. „A mohu říci, že se od té doby zázemí všech týmů hodně zlepšilo,“ má jasno. „Bude to sice Rusy stát velké úsilí, ale věřím, že pořádání mistrovství světa zvládnou,“ konstatoval někdejší záložník či obránce Sparty v rozhovoru pro Lidové noviny.



Budete šampionát sledovat, i když na něm česká reprezentace chybí?

Samozřejmě, jde o svátek fotbalu. Jen jsem si myslel, že budu moct nějaký zápas navštívit, kvůli pracovním povinnostem mi to ale nevyjde, což mě trošku mrzí.

Kdy jste v Rusku tedy byl naposledy?

Byl jsem tam před rokem, pozvali mě na slavnostní otevření stadionů CSKA Moskva a Samary. Jsem rád, že tam na mě nezapomněli a že jsem si mohl prohlédnout alespoň dva stadiony, kde se bude mistrovství světa konat.

A jak se vám líbily?

Co se týče Moskvy, tam je všechno, člověk se tam nenudí, kromě zácp a vzduchu je úplně v pohodě. Samara má možná lepší vzduch, ale město už tak hezké není. Ale pokud jde o stadiony a lidi, vše je úplně super. Rusové jsou srdeční a milí. Velká škoda, že jsme se na turnaj nedostali.

Fotbalista Sparty Jiří Jarošík (vlevo) a ostravský Martin Lukeš

Samara je vlastně co do počtu obyvatel srovnatelná s Prahu…

Přesně tak. Navíc je to pro Rusy kousek od Moskvy (zhruba 1000 kilometrů), na řece (Volze) se dá dělat cokoliv včetně koupání, takže léto bylo parádní. Jen to město nebylo tak udržované, každopádně mistrovství světa jim po této stránce hodně pomůže, třeba v Samaře postavili úplně nové letiště, vylepšili infrastrukturu. Stadion také nádherný, Samara se dostala zpět do nejvyšší soutěže, věřím, že budou chodit lidi. Myslím, že jsou za něj hodně rádi, ten starý byl téměř bez zázemí pro hráče i fanoušky, což bude pro všechny velká změna k lepšímu.

Dá se říct, že se Rusko za těch osm let, co jste ze Samary pryč, změnilo k lepšímu?

Hodně měst vypadá nyní daleko lépe, Kazaň, Krasnodar, kde se pořádají různé světové sportovní akce. Hodně se zlepšilo zázemí týmů. Tím, co mají právě v Krasnodaru, se snad nemůže pochlubit ani Real Madrid, skutečně nádhera. V některých klubech jsou podmínky momentálně neskutečné.

Věříte Rusům, že šampionát zvládnou? První generálky stadionů jim úplně nevyšly podle představ.

Bude je to stát velké úsilí, ale prezident Putin bude chtít ukázat sebe i své Rusko v perfektním světle, takže věřím, že ano. Šampionát nastaví zrcadlo tomu, jak vládne své zemi, takže si určitě nebude chtít uříznout ostudu. Samozřejmě že se to bez nějakých menších chyb neobejde, to nikdy a nikde, ale udělají všechno pro to, aby turnaj proběhl poklidně a plynuje.

Zklamaný Jiří Jarošík.

Úplně se ta otázka nabízí: někteří naznačují, že Putin bude chtít šampionátu využít k propagaci své ideologie – podobně jako Adolf Hitler olympiády v Berlíně 1936. Co si o tom myslíte?

Chtěl jsem se tomuto tématu trochu vyhnout, raději bych řešil jen fotbalové věci, politika mne až tolik nezajímá. (pousměje se) Pan Putin je tvrdý prezident, kterého ale lidé mají rádi. Je to obrovská země, ve které žije hodně různých národů, udržet je všechny pohromadě tvrdého vůdce vyžaduje a Putin jím je. Řekl bych, že poslední akce, které se v Rusku konaly, byly, pokud jde o jejich průběh, v pohodě, tak věřím, že tomu tak bude i tentokrát.

Z toho, co říkáte, soudím, že také nejste úplně rád, když politika až moc zasahuje do sportu...

Je to tak. Doufám, že celý šampionát proběhne v pohodě a že během něj ani po něm se nic takového řešit nebude. Jako to, že jej ovlivnily jiné než sportovní vlivy.

A čistě sportovně. I sám Putin zmínil, že vlastní reprezentaci příliš nevěří. Co si myslíte vy?

Tlak na domácí hráče je obrovský, Putin a fanoušci chtějí co nejlepší výsledek. Oni vždy byli maximalisté, vždy se vidí na špici a chtějí se pasovat s těmi nejlepšími. Vše se ještě násobí tím, že hráči mají hodně vysoké platy, takže když se jim nedaří, obyčejným Rusům se to moc nelíbí a na fotbalisty jsou dost naštvaní, což umí dát i najevo. Lepší skupinu dostat nemohli, a přestože se jim celkově v přípravě moc nedařilo, věřím, že půjdou dál.

Smutní fotbalisté Sparty Praha Jiří Jarošík (vlevo) a Matěj Hybš

Hokejisté jsou na tom nejspíše teď o něco lépe než fotbalisté.

Rozhodně. Hokej je pro ně sportem číslo jedna, na chvíli to přebije šampionát, ale jinak má fotbal ve světovém měřítku co dohánět. Ona jim moc nepomáhá ani skutečnost, že kvalitu ruské soutěže tvoří hlavně cizinci. Rusům by hodně pomohlo, kdyby ti nejlepší chodili hrát ven, jenže to se jim právě moc nechce.

Kde tedy hledat největší favority šampionátu?

Myslím, že tradiční země jako Německo, Brazílie, Španělsko, Francie, byť jim to v přípravě také úplně nešlapalo. Bude to hodně zajímavé, navíc po dlouhé sezoně, kdy máte na chvíli pauzu, pak se musíte znovu nakopnout. Moc jim to nezávidím. Na druhou stranu, je to mistrovství světa, je to vrchol sportovní kariéry, je to jednou za čtyři roky, takže se budou chtít všichni ukázat a předvést hezký fotbal na krásných stadionech.

Může nějaký tým překvapit? Třeba Egypt, o kterém se hodně mluvilo, než se zranil při finále Ligy mistrů jeho lídr Salah?

Také v hokeji se začíná stávat, že někdo překvapí. I když je pravda, že fotbalová špička je daleko širší než ta hokejová. Viděl jsem Egypt v poslední přípravě s Belgií a nebylo to úplně ono. Naopak si myslím, že pokud by někdo mohl překvapit, pak právě Belgičané. Pozor na ně!

Myslíte si, že má česká reprezentace kvalitu, aby se dostala na příští šampionát, nebo je případně reálnější až turnaj v roce 2026, rozšířený na 48 účastníků?

To by nám momentálně sedělo více, ale nikdo neví, co bude za tři čtyři roky. Máme tady pár jmen, která mohou vyrůst. Uvidíme. Nyní na mistrovství světa zaslouženě nejsme.

Jiří Jarošík ještě v dresu Sparty.

Co chybí české reprezentaci, aby se vrátila na pozice, kde byla dříve?

Jednoznačně kvalita, z té vše vychází. Nemáme hráče, kteří hrají v cizině ve špičkových středních klubech. Dříve byla větší konkurence, bylo z čeho vybírat. Teď je to bohužel jiné.

Vy jste loni byl nějakou dobu u béčka Sparty. Pohybují se v jeho soutěži?

Juniorka je trochu specifická. Jsou tam hráči, kteří nejsou pro Spartu tak úplně důležití. Nejlepší mladí hráči chodili do Vlašimi a tady de facto zbyli ti, které nikde nechtěli. Věřím, že se to změní nyní, až budou hráči béčka hrát svoji vlastní regulérní soutěž s chlapy.

Co se týče nadějných jmen, o kterých jste mluvil, šlo o Patrika Schicka, Jakuba Jankta, případně Tomáše Kalase?

Přesně, kariéry mají nastartované dobře, je to nyní jen na nich. Na druhou stranu je jich hrozně málo, jeden se zraní, další nebude moct hrát, a národní tým bude mít problémy. Určitou kvalitu máme, jen není případně moc kde brát. Myslím, že by tomu mohlo pomoct, kdyby se změnil systém nejvyšší soutěže u nás, kdy by první ligu hrálo třeba jen dvanáct týmů a Sparta, Slavia, Plzeň a Olomouc by mezi sebou hrály třeba čtyři zápasy za rok. Mělo by to vliv i na hráče, pokud by se chtěli do ligy dostat, museli by ukázat kvalitu. A podle mě by z toho těžil i národní tým.

Takže model s nadstavbovou částí ligy, který se chystá od nové sezony, je podle vás krokem vpřed?

Možná to bude atraktivnější, přibude víc zápasů, ale jestli víc kvality, to je otázka. Špička bude zajímavá, ovšem uvidíme, kolik lidí bude zajímat spodek. Ale stejně si myslím, že dvanáct týmů je lepší cesta. A že by to škodilo mladým? Nemyslím si, prostě by se museli víc snažit, stejně jako dřív my.