Mám rakovinu, řekl trenér Sevilly hráčům o přestávce a namotivoval je ke stíhací jízdě

sevilla Po prvním poločasu byli zralí na ručník. Fotbalisté FC Sevilla v úterním duelu Ligy mistrů prohrávali s Liverpoolem 0:3, a do kabin proto odcházeli se svěšený mi hlavami. Do druhé půle však nastoupili jako vyměnění a na konci zápasu svítil na tabuli stav 3:3. Po zápase pak vyšlo najevo, že trenér Eduardo Berizzo o přestávce vymyslel pro hráče velice zvláštní motivaci. Řekl jim, že mu doktoři zjistili rakovinu prostaty.

Úterní duel výrazně připomínal finále Ligy mistrů v roce 2005, v němž byl Liverpool proti AC Milán v opačné pozici. Po půli prohrával 0:3, přesto stihl vyrovnat a nakonec triumfoval v penaltovém rozstřelu.

Tentokrát to však byl Liverpool, kdo po dvou gólech Roberta Firmina a jednom zásahu Sadia Maného vedl 3:0. Sevilla však po hodině hry snížila na 2:3, když se dvakrát trefil Wissam Ben Yedder a ve třetí minutě nastavení srovnal Guido Pizarro.

Server goal.com přišel po zápase se zprávou, že osmačtyřicetiletý argentinský trenér Sevilly měl hráče o poločase motivovat tím, že u něj lékaři objevili rakovinu prostaty.

Proto když Pizarro v závěru vyrovnal, vrhli se hráči hromadně na Berizza.



„Byl to bláznivý zápas. Do šaten jsme šli s tím, že se stále můžeme o něco pokusit udělat s výsledkem. Jsme s ním, ať se děje, co se děje. Vede nás na dobré cestě a je naším největším fanouškem,“ radoval se po zápase zkušený argentinský záložník Sevilly Ever Banega.



Ve středu ráno se pak na webových stránkách klubu objevilo potvrzení zvěstí o Berizzově nemoci a zároveň vyjádření podpory ze strany klubu.

„Následující vyšetření ukážou, jaký postup bude třeba zvolit. FC Sevilla plně stojí za trenérem a přeje mu rychlé uzdravení,“ stojí oficiálním prohlášení.