Po třinácti letech pro medaili. Získají ji juniorští hokejisté tentokrát?

PRAHA Zatímco v kterémkoli evropském městě by sotva zaplnil hokejovou arénu, v americkém Buffalu se nebojí přesunout juniorský šampionát do fotbalového stánku. Severní Amerika tímto turnajem žije. Minimum známých jmen, zato energický hokej plný útočení a hromadu gólů nabízí mistrovství světa do 20 let, které v úterý vypukne ve městě poblíž proslulých vodopádů.

Po hrací ploše na New Era Field se obvykle prohánějí hráči klubu amerického fotbalu Buffalo Bills. Hokejový zápas se zde už také odehrál, když domácí Sabres hostili před deseti lety v utkání NHL Pittsburgh.

Stánek, jehož kapacita se blíží 72 tisícům míst, v posledním týdnu roku 2017 uvidí premiérové utkání juniorů pod širým nebem.

Svede proti sobě velké rivaly a zároveň nejžhavější aspiranty na zisk zlatých medailí – Spojené státy a Kanadu.

Severoamerická hegemonie na juniorské scéně sice není bez trhlin, tlak fanoušků v kombinaci s mediálním zájmem však dělá ze dvou posledních finalistů každoročně hlavní favority.

Třináct let českého čekání

O slovo se přitom čím dál drzeji hlásí silná skandinávská dvojka. Junioři z Finska ovládli šampionát v letech 2014 a 2016, Švédsko má zase ve svých řadách pravděpodobnou jedničku červnového draftu NHL – obránce Rasmuse Dahlina.

Silným hráčem zůstává tradičně ruská sborná, která už sedm let v řadě vozí z juniorských šampionátů cenné kovy. O šancích ostatních týmů, včetně toho českého, už se mluví pouze v teoretické rovině.

Češi čekají na medaili od roku 2005, kdy tým vedený Aloisem Hadamczikem přivezl, rovněž z USA, bronz. V brance tehdy zářil Marek Schwarz, v útoku nechyběla jména jako Frolík, Krejčí nebo Červenka.

Nedostatek klíčových hráčů ovšem za následné medailové sucho národního týmu nemohl. Od posledního úspěchu se do dresu hokejových lvíčat oblékali i Jakub Voráček, Petr Mrázek nebo David Pastrňák.

Ani letošní tým nezůstane bez opor, ofenziva bude stát na Martinu Nečasovi s Filipem Chytilem. Jistotu do brankoviště dodá Jakub Škarek, gólman s četnými zkušenostmi ze seniorského hokeje.

Bývalý kouč Hadamczik uznává, že právě brankář by měl představovat klíčovou oporu na juniorském mistrovství.



Nakopne Čechy debakl?

I přes blamáž v přípravě, kdy čeští mladíci podlehli Kanadě ostudně 0:9, má podle Hadamczika letošní výběr talentů jako už dlouho ne.

„Pokud se nepovede medaile letos, načekáme se. V týmu jsou osobnosti na všech postech, proto se podle mě jedná o nejsilnější mužstvo za posledních několik let. Vyloženě má na medaili. A pokud ji nezíská, bude to neúspěch,“ prorokoval odvážně Hadamczik.

Ten se rovněž ucházel o návrat na lavičku dvacítky. Přednost před ním nakonec dostal liberecký trenér Filip Pešán.

„Nebude lehké postoupit ze skupiny, ale je to náš cíl. Máme v týmu spoustu hráčů o rok mladších, ale pocítil jsem velkou chemii a uvidíme, jak mazáci a lídři zvládnou kabinu a jak se zvládnou motivovat. Na mistrovství jedeme s cílem udělat medaili,“ věří Pešán.

V základní skupině se Češi nestřetnou se Spojenými státy ani Kanadou, přesto je čekají těžká utkání se Švédskem a Ruskem.

Pokud zbývající dvě střetnutí s Bělorusy a Švýcary dopadnou podle představ, dobré umístění v tabulce je jistotou. Ovšem pak přijde „zápas Z“: čtvrtfinále.

Tuto metu junioři nepřekročili od bronzového roku 2005, a tak je jasné, kterýže zápas bude pro české hochy tím nejdůležitějším na turnaji.

S medailí, nebo bez, úspěšnost turnaje se bude nekompromisně posuzovat podle účasti mezi čtveřicí nejlepších týmů.