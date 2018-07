Po sto zápasech jsem byl na začátku nervózní, přiznal Coufal po zápase v Olomouci

Olomouc V lize má odehráno přes sto zápasů, ale před premiérou ve slávistickém dresu byl fotbalista Vladimír Coufal tak trochu nesvůj. „Na začátku jsem byl nervózní," přiznal po zápase v Olomouci, kde Slavia vyhrála vysoko 3:0 a on dal v druhém poločase třetí gól svého týmu.

Slavia nový ligový ročník začala parádně. A pětadvacetiletý pravý obránce si po přestupu z Liberce lepší debut ani přát nemohl.

„Jsem samozřejmě rád, ale důležitější je tým. První zápas v Olomouci, to je těžký los,“ říkal novinářům.

Jak jste se cítil osobně?

Po sto zápasech v lize jsem byl na začátku trochu nervózní. Ale jak došlo na první souboj, dal jsem první přihrávku, tak už to bylo v pohodě. Spoluhráči mi pomohli, můžu se na ně spolehnout.

Jak jste před zápasem s nervozitou bojoval?

Pomohla mi manželka, psala mi, ať jsem v klidu a tak.

V pohodě to ze strany Slavie vypadalo i na hřišti. Čekali jste tak vysoké vítězství?

Byl to ohromně těžký zápas. Olomouc doma dlouho neprohrála. Domácí sice hráli víc s míčem, ale my jsme to poměrně kontrolovali, byli jsme dobře připravení. Nepustili jsme je do vyložené šance. Byli jsme produktivní, měli jsme i další tutovky, ale tři nula je super.

A vy jste se uvedl gólem, teprve pátým v lize.

Gól je něco navíc, užil jsem si to s fanoušky i se spoluhráči. Zůstáváme nohama na zemi, teď hrajeme dvakrát doma s Karvinou a s Opavou a musíme výsledek z Olomouce potvrdit. Dvakrát vyhrát, urvat šest bodů a pak to bude fantastický start do sezony.