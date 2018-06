Po šoku se logo zalíbí, věří autor nového designu dresů českých hokejistů

PRAHA Od hokejového svazu dostali zadání na nové logo a zároveň mantinely, ve kterých hrát. „Měl to být lev, měl mít hokejové prvky a měl mít moderní design,“ říká Tadeáš Drahorád z kreativní agentury Go4Gold. Ta už se svazem spolupracovala během světového šampionátu 2015, stojí ale i za úspěšným klipem českých plavců z olympiády v Riu ve stylu Pobřežní hlídky.

Jenže teď jejich práce vyvolala nejhlasitější - většinou negativní - reakci. „Pro lidi je to šok, ale až emoce opadnou, bude se líbit,“ soudí Drahorád.



Proč vůbec bylo nutné dresy měnit?

Situace byla pro svaz už neudržitelná, protože neměli nic, co by si mohli právně chránit a pracovat s tím. Měli na dresech půjčený státní symbol a každý, kdo si udělal kopii dresů, je mohl prodávat, aniž by byl nějak postižitelný. Protože ochrannou známku nelze na státní znak aplikovat.

Dres z roku 1996.

Takže důvodem je marketing?

Ano. Není to tak, že by někdo neměl z dlouhé chvíle co dělat, proto oddělal znak. Ten znak se líbil všem, i nám se líbil, ale svaz už musel něco udělat. Vzbudí to samozřejmě obrovské emoce, protože nové logo na dresech je pro lidi obrovský šok. Měli jsme tu nevýhodu, že znak byl na dresech 25 let. Podívejte se na Kanadu - ta má jednou logo asociace, na olympiádě zase javorový list, jindy příčný název Canada. Lidi jsou relativně zvyklí, že se to mění. U nás ne. Ale z týmů první šestky mají znak na dresech jen Rusové. Švédové mají tři korunky, což je taky jen derivát státního znaku, což bude u nás teď lví hlava.

Pohoršení lidí se tedy nedivíte?

Víceméně jsme vlnu negativ čekali. Ale máme reakce od lidí, kteří logo už viděli s předstihem. Při prvním pohledu byli šokovaní, ale postupem času, když opadly emoce a vše hodnotili střízlivě, se jim to začalo líbit. Těší nás, že od lidí z oboru i hokejových klubů máme veskrze pozitivní reakce. Zároveň nepodléhejme iluzi, že se dresy extrémně nelíbí. Na Instagramu mají dresy tisíce lajků. A není fér porovnávat národní symbol s novým logem. Je třeba připustit, že státní znak musel jít pryč, a teprve pak hodnotit.

V oboru grafiky jsem laik, přesto mi přijde, že mnohdy se na dílo uměle roubuje příběh. Typově, že lví hříva v logu má šest cípů stejně jako tým hráčů na ledě. Že oko lva má tvar Štvanice, kde se Československo poprvé stalo mistrem světa.

Nejdůležitější věcí tam bylo dát puk. To ostatní jsou detaily, nic, na čem by logo stálo. Možná je chyba, že je to komunikované jako to hlavní, ale tak to není. Nové logo Toronto Maple Leafs v podobě javorového listu má v sobě také 17 žil, což představuje rok založení. 13 z těch žil je v horní části a znamenají počet Stanley Cupů. Ale jde o detail.

Fanoušci žertují, že je logo okopírované od firmy Scania. Je?

Vždy se to bude něčemu podobat, zvlášť když jde o logo lva. Když dáte do vyhledávače logo lva, vyjede vám miliarda odkazů. Motiv lva je běžný a používaný. Ano, podobá se to vzdáleně některým logům, ale není to okopírované. Navíc Scania má logo orla. Ale když jde o zvíře z profilu a má korunku, tak se to vždycky bude podobat. Je těžké vymyslet něco úplně jiného. A zase jsme nechtěli nějaký bizár jen proto, aby to bylo originální. Jsme přesvědčení, že je to jedinečné logo.

Neměli se do výběru zapojit i fanoušci?

Svaz to nechtěl. Zaznamenali jsme i stížnosti, že teď chybí moravská a slezská orlice. Uvažovali jsme o nich, protože jsme věděli, že otázky na ně přijdou. Ale řekli jsme si, že stát je jen jeden a hokej také. Máme sjednocovat, ne rozdělovat. Amerika má také 51 států a má jedno logo, proto jsme od té myšlenky upustili.