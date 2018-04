Po sezoně kapitán opustí Barcelonu. Iniesta se výrazně podílel na kanonádě ve finále

Madrid Španělská média velebí po sobotním finále poháru hvězdného Andrése Iniestu, pro nějž bylo drtivé vítězství 5:0 nad Sevillou možná posledním zápasem o titul v dresu Barcelony.

Brzy čtyřiatřicetiletý záložník se na zisku Královského poháru podílel gólem a opět zářil ve středu pole. Po sezoně možná odejde do Číny, což by měl potvrdit příští týden.



„Iniesto, neodcházej!“ vyzval kapitána Barcelony madridský deník AS na titulní straně svého nedělního vydání. Další list z hlavního města Marca zase označil Iniestu za „posledního císaře“.

Iniesta jako jeden z hlavních strůjců úspěchů Barcelony v poslední dekádě podepsal v katalánském velkoklubu doživotní smlouvu.

Spekuluje se však o tom, že na závěr kariéry přijme lukrativní nabídku na tříletý kontrakt z čínského Čchung-čchingu. „Své rozhodnutí oznámím příští týden,“ řekl pouze k tématu.



„Jak nádherné je Iniestu sledovat hrát. Převzal pohár z králových rukou, zvedl ho a všichni jsme se sami sebe ptali, proč by měl odcházet,“ napsal deník AS.

Nejlepší hráč Evropy za rok 2012 byl několik minut před koncem vystřídán a při odchodu z trávníku se dočkal aplausu nejen z barcelonského sektoru, ale i od fanoušků Sevilly.

Když pak z lavičky sledoval závěr zápasu, leskly se mu v očích slzy.

„Odehrává se toho uvnitř mě strašně moc. Hodně pocitů, hodně let... Jsem rád, že jsem dokázal nakreslit tenhle obraz. Ale nejšťastnější jsem z toho, že jsme získali tuhle trofej. Fanoušci si to zasloužili za to, co se stalo v Římě,“ připomněl Iniesta nečekané vyřazení Barcelony ve čtvrtfinále Ligy mistrů s AS Řím.

Rodák z města Fuentealbilla přišel do Barcelony ve 12 letech a klub už od té doby neopustil.

Na Camp Nou získal šest triumfů ve Španělském poháru, čtyři prvenství v Lize mistrů a osm mistrovských titulů, přičemž devátý bude moci přidat už za týden, pokud jasně vedoucí Barca vyhraje na hřišti La Coruni.



Iniesta se stal španělským hrdinou díky vítěznému gólu ve finále mistrovství světa v roce 2010, vedle toho má ve sbírce dva evropské tituly z let 2008 a 2012.

„Ať žije král. Ze zápasu se stala pocta Iniestovi, jenž zažil vysněné loučení,“ napsal dnes barcelonský list Diario Sport.

Poklonu svému svěřenci vysekl i trenér Ernesto Valverde. „Když jsem byl hráč, dal bych ruku za to, abych uměl něco z toho, co umí on. Uvidíme, co se stane,“ řekl k možnému odchodu svého klíčového hráče.

„Andrés je ten, kdo se musí rozhodnout a sdělit to,“ uvedl kouč Barcelony. „Má tu doživotní smlouvu a je na něm, kdy ji ukončí,“ přidal prezident klubu Josep Bartomeu.