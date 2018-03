Plzeňský kouč Vrba: Byl to mimořádný výkon, jeden z nejlepších. Převažuje hrdost

PLZEŇ Pokud byl zklamaný z toho, že jeho tým vypadl z Evropské ligy, nedal to na sobě znát. Z Pavla Vrby, trenéra plzeňských fotbalistů, vyzařovala po osmifinálové odvetě proti Sportingu Lisabon spokojenost. Viktorii sice vítězství 2:1 po prodloužení na postup nestačilo, ale výkonem nejlepší tým české ligy potěšil.

„Celé to musím hodnotit kladně. Vyhráli jsme skupinu, postoupili mezi posledních šestnáct a do poslední minuty hráli o postup mezi nejlepších osm,“ těšilo Vrbu. „Takže z mého pohledu jsme Evropskou ligu zvládli velice dobře.“

Takže místo zklamání z vyřazení převažuje radost z výborného výkonu?

Převažuje hrdost na hráče. Předvedli úžasný výkon, doufám, že se nám to na jaře bude dařit častěji.

Kam historicky tento zápas řadíte?

Těch utkání už bylo tolik... Vzpomínám si na Ligu mistrů, na výsledek s CSKA Moskva, který nás posunul dál do jara v Evropské lize... Nechci říkat, že tohle byl nejlepší výkon, ale byl mimořádný. Jeden z nejlepších. V Evropě dlouhodobě hrajeme velice dobře. Byl to zápas, který ukázal sílu mužstva, snad to ještě v pohárech mockrát ukážeme.

Čím to je, že v pohárech Plzeň dokáže předvést tak dobré výkony?

Myslím, že pokud si vyberete dobré hráče z Česka a Slovenska, dá se udělat silný tým. Charakter je hodně důležitý a my tu charakterově silné hráče máme. Jsem spokojený s tím, co jsme předvedli. A že dokazujeme, že i s českými a slovenskými hráči se dá hrát slušný fotbal.

Dva góly dal Marek Bakoš. Jak hodnotíte jeho výkon?

Marek nám pomohl už do skupiny, dal dva góly Larnace. Je to obrovsky zkušený hráč. Zaslouží si obrovskou úctu za to, jak se chová, jak trénuje. Nastoupí v situaci, která tu byla, a podá ne stoprocentní, ale dvěstěprocentní výkon. Maximální spokojenost, klobouk dolů před ním.

Potěšit vás musel i Milan Havel, který také příliš často nenastupuje.

Brát dneska jednotlivce a hodnotit, kdo podal mimořádný výkon, skončili bychom na čísle jedenáct. Havel odehrál jedeno z nejlepších utkání za dobu, co je v Plzni, ale mimořádných výkonů byla spousta.

Věříte, že tenhle zápas může být zlomem v jarní části, která vám zatím v lize tolik nevychází?

Vzhledem k tomu, že jsem na tiskovce k zápasu Evropské ligy, tak se budu vyjadřovat jen k Evropské lize. A řeknu, že tenhle výkon patřil k těm, na které se určitě nezapomene.

Co vám běželo hlavou, když rozhodčí nařídil v poslední minutě základní hrací doby penaltu?

Narozdíl od vás jsem záznam neviděl, takže nechci hodnotit, jestli to byla, nebo nebyla penalta. Ale když se podívám zpětně, pro nás byly poslední minuty poločasu nebo prodloužení ty, které o všem rozhodly. Obrovská škoda.

Dalo se zabránit inkasovanému gólu?

Oni to zahráli skvěle. Určitě tomu šlo zabránit, aby soupeř roh vůbec nekopal. Možná hráč na první tyči, kdyby byl pak důraznější... Ale zahráli to dobře, dali gól, tak to ve fotbale bývá.

Výborně zachytal brankář Hruška. Neřekl si o místo jedničky i pro ligu?

Jak jsem řekl, mimořádných výkonů byla spousta. O tom, kdo bude hrát v neděli ve Zlíně, se rozhodneme. Spousta hráčů si zaslouží šanci, ale necháme to na neděli.