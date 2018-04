Plzeňský kouč káral hráče. V semifinále bych čekal víc bojovnosti, řekl

Brno Na první pohled se mohlo zdát, že plzeňští hokejisté v úvodním semifinále play off proti Kometě dřeli do úmoru, jenže trenér Ladislav Čihák po utkání prohlásil: „Musím pokárat některé hráče. Nebudu jmenovat, ale obecně mi tam chybělo víc bojovnosti. V semifinále bych čekal lepší výkon.“

Plzeň nezvládla první utkání série a prohrála 2:3. Po většinu utkání dotahovala, na suverénního protivníka povětšinou nestačila. A když už se propracovala do zakončení, stál jí v cestě výborný gólman Marek Čiliak.

Se štěstím ho překonal až v čase 43:24 Denis Kindl. „Rozhodující byly naše malé chyby, které Kometu nakoply. Ta hlavní byla, že jsme inkasovali druhý gól v naší přesilovce. Nechci řešit disciplinovanost, ale ve druhé třetině jsme se zkrátka nedostali do tempa, na jaké jsme doma zvyklí.“

O kritice trenérů však mluvit nechtěl. „Žádná negativní slova jsme v kabině po utkání neslyšeli. Trenéři se nás spíš snažili povzbudit,“ pravil Kindl, podle něhož bude důležité krotit v dalších utkání emoce. Těm v bouřlivé atmosféře hráči někdy podlehli. „Musíme najít rovnováhu mezi fauly a laťkou, kterou nastavil rozhodčí.“

Plzeň poznala, že to proti Kometě bude mít složité. Brňané vyhráli už jedenácté utkání v play off za sebou (v součtu s předchozí sezonou), na ledě působili sebevědomě, klidně. Ač byli v některých fázích zápasu pod tlakem, měli vše víceméně pod kontrolou. Nepouštěli domácí do vyložených šancí.

„Kometu hlavně povzbudil ten první gól. Škoda, že jsme ho nedali my, protože jsme na něj šance také měli,“ poznamenal útočník Matyáš Kantner, jenž se sám ocitl nejméně ve dvou vyložených. Jednou nedokázal zvednout kotouč nad beton přesouvajícího gólmana, podruhé netrefil poskakující puk.

„Mrzí mě to hodně, dvacet vteřin před koncem jsem při power play mohl vyrovnat na 3:3 a šlo by se do prodloužení,“ řekl a jeho parťák Kindl dodal: „Při troše štěstí jsme vyrovnat fakt mohli. I Čiliaka, který jinak chytal dobře, tam jednou trefil puk do hlavy, ani nevěděl jak.“

Co tedy změnit, aby Plzeň neodjížděla do Brna v kritické situaci se dvouzápasovou ztrátou? „Zlepšit se musí všechno, ale na můj vkus jsme prohrávali spoustu buly. Musíme si při nich víc pomáhat, protože jsou důležité a pak zbytečně naháníme puk, což nás stojí síly. Přesto je dobré znamení, že Kometu dokážeme zmáčknout a vytvořit si tlak,“ uzavírá Kindl.