Plzeňský Hejda: Bylo by skvělé překonat rekord Sparty právě na jejím hřišti

PLZEŇ Až do letošního léta byl stoper Lukáš Hejda posledním hráčem fotbalové Viktorie, který do Plzně přestoupil rovnou z pražské Sparty. Bylo to v červnu 2012. „Rivalita mezi týmy je ale dnes taková, že si něco podobného moc nedokážu představit,“ svěřil se Hejda loni na podzim. A vida, mýlil se!

V letě se totiž vydal stejným směrem jako on záložník Aleš Čermák. Oba se mohou v neděli na sparťanský trávník vrátit jako velcí soupeři. „Na Letné je to vždycky vypjaté, hodně vyhecované. Určitě bude výborná kulisa. A na takové zápasy se každý těší,“ uvedl před hitem desátého kola HET ligy 27letý Hejda pro web Viktorie.

Jsou pro vás osobně zápasy na Spartě pořád ještě specifické?

První dva roky jsem to tak vnímal. Nějaké hecovačky byly, ale teď už to neřeším. Zápasy na Letné jsou vždy vyhecované, takže baví všechny. Těším se a doufám ve vítězný konec.

„Sparťanská“ stopa v Plzni Z hráčů, kteří v minulosti prošli Spartou, by postavila Viktoria téměř kompletní jedenáctku. Chyběl by pouze jeden krajní obránce a jeden ofenzivní hráč. Jak by tahle neúplná sestava vypadala? Kozáčik - Hubník, Hejda, Limberský - Petržela, Kolář, Čermák, Zeman - Řezníček. A to ještě další záložník Hrošovský přišel jako dorostenec do Plzně z Trenčína, který byl v té době mládežnickou akademií právě pražské Sparty.

Nad Spartou jste vyhráli pět z posledních šesti ligových zápasů, ale na jaře jste na Letné prohráli 0:2. Chcete to teď odčinit?

Ten zápas si moc dobře pamatuji, moc se nám nepovedl. Dá se říct, že všechno drhlo. Nějaká motivace to může být. Ale teď koukáme na nový ročník, kdy se nám velice daří. Sparta je trošku v útlumu, takže samozřejmě budeme chtít vyhrát.

Sám jste naznačil, že soupeři se zatím nedaří, tým se po obrovských změnách hledá. Může to mít v neděli na hřišti vliv?

Propad v tabulce u Sparty nějaký je, máme na ni náskok, takže se nám může hrát o malinko líp. Ale myslím, že zrovna na Spartě je úplně jedno, jestli jsou pátí nebo šestí.

Výhrou na Spartě můžete překonat právě její rekord v počtu vítězství v řadě. Je to lákavé?

Malinko jsme se o tom s klukama bavili, zrovna na Spartě by to bylo specifické. Jo, bylo by fajn ten rekord překonat právě na Letné.

Do zápasu jdete po reprezentační pauze. Věříte, že se povede navázat na výsledky před ní?

Věřím, že ano. Minule, když jsme začínali po reprezentační pauze, tak se nám dařilo hodně a vyhráli jsme v Liberci 3:0. Doufám, že takhle budeme pokračovat dál, protože si myslím, že jsme před pauzou hráli kvalitní fotbal. A hlavně jsme pořád vyhrávali.

Sestava soupeře je teď poměrně nečitelná. Na koho si dát největší pozor?

Určitě na Davida Lafatu, který je pro obranu vždycky nepříjemný. Všichni ho známe, je to výborný střelec, umí se v pokutovém území dobře orientovat. Ale připravovat se na jednoho dva hráče by byla chyba. Sparta má kvalitní tým a její sestava je teď fakt hodně nečitelná.