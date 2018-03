Plzeň zvládla bitvu ve Zlíně a po první jarní výhře vede před Slavií o devět bodů

ZLÍN Fotbalisté Plzně ve 21. kole první ligy zvítězili 1:0 na hřišti Zlína a po první jarní výhře navýšili své vedení v tabulce na devět bodů před druhou Slavií a navíc mají zápas k dobru. Utkání rozhodl už ve 12. minutě Daniel Kolář. Zlín prohrál čtvrtý ligový zápas za sebou, z toho třetí pod novým trenérem Vlastimilem Petrželou, a stále ho dělí jen dva body od pásma sestupu.

Oběma celkům se na jař příliš nedařilo, ovšem Plzeň nakopl povedený čtvrteční duel Evropské ligy se Sportingem Lisabon. Zlín zas povzbudila výhra v poháru nad Hradcem Králové a postup do semifinále.

Fastav Zlín - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1) (21. kolo první fotbalové ligy) Branka: 12. Kolář. Rozhodčí: Franěk - Arnošt, Flimmel. ŽK: Hronek - Hejda, Chorý, Hájek, Kopic. Diváci: 3612. Zlín: Dostál - Matejov, Bijimine, Gajič, Bartošák (89. Železník) - Jiráček, Hronek - Ekpai, Vukadinovič, Holzer - Vyhnal. Trenér: Petržela. Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský - Hrošovský, Hořava - Kopic, Kolář (86. Bakoš), Kovařík (73. Zeman) - Chorý (61. Krmenčík). Trenér: Vrba.

Více to ale bylo vidět na Plzni, která sebevědomě kombinovala a od začátku potvrzovala roli favorita. Kovařík ještě s přímým kopem neuspěl, ale ve 12. minutě pronikl z levé strany do vápna, dloubáčkem našel Koláře a plzeňský kapitán dobře umístěnou hlavičkou poslal Plzeň do vedení.

Hosté se poté mírně zatáhli, nechávali kombinovat Zlín a následně chtěli těžit z brejků po zisku míče, ovšem chyběla jim přesnost. Zlín se do vápna dostával minimálně, a tak jedinou jeho šancí v první půli byl průnik Ekpaie, který ale mířil vedle.

Zlín po pauze přidal a Kozáčika prověřil střelou z dálky Holzer. Ekpaiův pokus zas postrádal razanci. Po hodině poslala Plzeň do hry Krmenčíka a reprezentační útočník mohl hned po minutě skórovat, ale jeho pohotovou střelu skvěle vychytal brankář Zlámal. Na druhé straně zas měl dobrou střeleckou pozici Jiráček, ale střela mu nesedla.

Plzeň měla několik nadějných brejků do otevřené obrany, ale vždy zvolila špatné řešení a Zlín se stihl ubránit. Plzeň tak musela svůj těsný náskok hájit až do konce, ale obrana i bez stále nemocného Hubníka fungovala dobře a nepouštěla soupeře i přes tlak do šancí. Viktoria se nakonec ubránila a vyhrála teprve třetí z jedenácti zápasů ve Zlíně.