Plzeň smetla i díky hattricku Krmenčíka Mladou Boleslav 6:1 a vede ligu

PLZEŇ Fotbalisté Plzně v první lize deklasovali Mladou Boleslav 6:1 a zvítězili i v šestém kole. Hattrickem se blýskl domácí útočník Michael Krmenčík, který tak stylově oslavil 100. zápas v nejvyšší soutěži a se sedmi góly vede tabulku střelců. Dvakrát se trefil střídající Jakub Řezníček a jednou Radim Řezník, za hosty skóroval Nikolaj Komličenko. Obhájci mistrovského titulu vedou tabulku o tři body před Slavií a Ostravou.

„Samozřejmě nezbývá než Plzni pogratulovat. Hlavně ve druhé půli jsme našim výkonem přispěli k tomu, že to dnešní utkání bylo pro Plzeň exhibiční,“ řekl na tiskové konferenci trenér Mladé Boleslavi Jozef Weber.

Plzeňští se rozjížděli pomalu, ale postupně získávali převahu. Po několika náznacích ve 21. minutě otevřel skóre Krmenčík, který se položil do Hořavova centru a hlavou překonal brankáře Šedu. Boleslavští ve 44. minutě vyrovnali. Komličenko využil nedorozumění mezi stoperem Pernicou a brankářem Kozáčikem a pohotově zakončil špičkou kopačky. Ruský útočník navázal na hattrick z minulého utkání s Opavou (6:1) a dal šestý ligový gól v sezoně.

Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav 6:1 (2:1) Branky: 21., 45.+1 a 52. Krmenčík, 90. a 90.+4 Řezníček, 62. Řezník - 44. Komličenko. Rozhodčí: Příhoda - Dobrovolný, Koval. ŽK: Krmenčík - Konaté, Takács. Diváci: 10 532 Sestavy: Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Hořava (84. Procházka), Hrošovský - Petržela, Čermák, Kopic (87. Ekpai) - Krmenčík (73. Řezníček). Trenér: Vrba. M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Král (65. Kateřiňák), Keresteš - Hůlka, Takács - Konaté (53. Diviš), Ladra, Přikryl (82. Hubínek) - Komličenko. Trenér: Weber.

„Přiznejme si, že jsme si ten gól dali sami. Tu situaci jsme měli vyřešit mnohem razantněji, možná i nefotbalově, ale tohle se nemůže stát,“ zlobil se Vrba. Plzeňský tým v nejvyšší soutěži inkasoval po 486 minutách, ale v nastavení první půle si vzal vedení zpátky.

Kopic se prodral hostující obranou a nacentroval na Krmenčíka, jenž dostal hodně prostoru na přesnou hlavičku. Západočechům se povedl i nástup do druhého poločasu. V 52. minutě si Petržela s Čermákem pohráli s boleslavskou defenzivou a Krmenčík přízemní střelou dokonal hattrick.

Skvělou střeleckou bilanci si vylepšil na jedenáct gólů v posledních osmi ligových zápasech. „Hattrick je hezký. Ale chtěl jsem hlavně vyhrát, nemyslel jsem na to, že to bude můj zápas, ale zápas nás všech. Zvládli jsme to dobře a zaslouženě vyhráli,“ uvedl Krmenčík.

Hosté působili hodně odevzdaným dojmem a za deset minut inkasovali počtvrté. Pernicovu ránu sice ještě zblízka vyrazil Šeda, ale Řezník už z dorážky nezaváhal. O chvíli později pohrdl čtvrtou brankou v utkání Krmenčík a z ideální pozice trefil jen bránícího hráče.



„Základ k tomu, že jsme byli neúspěšní a dostali góly, podali svým zbabělým výkonem hlavně ti ofenzivní hráči, kteří to měli před góly řešit jinak,“ upozornil Weber.

Na konci se během čtyři minut ještě dvakrát prosadil náhradník Řezníček ve svém jubilejním 250. ligovém duelu. Plzeňští tak dosáhli nejvyššího soutěžníhovítězství v ročníku a utnuli sérii čtyř výher 1:0.



„Mladá Boleslav ve druhém poločase hodně otevřela hru, chtěla vyrovnat a získat nějaké body. Zápas byl nahoru dolů, bylo víc prostoru a v náběhových věcech jsme dneska byli lepší, protože jsme tam ty prostory měli,“ vysvětlil Vrba.