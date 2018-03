Plzeň otočila duel s Olomoucí a vyrovnala čtvrtfinále. Liberec znovu padl

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) Branky a nahrávky: 52. Cingel (Gregorc, Bednář), 58. Smoleňák (Cibulskis, Gregorc), 59. Bednář (Kukumberg, Gregorc) - 6. Bakoš (Redenbach, Jánošík). Rozhodčí: Šír, Mrkva - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 1:5, navíc Lakatoš, P. Jelínek oba 10 min, Filippi (všichni Liberec) 10 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 6390. Stav série: 2:0. Hradec Králové: Rybár - Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Vydarený - Smoleňák, Koukal, Červený - Bednář, Kukumberg, Cingel - Köhler, Dragoun, Berger - Vopelka, Zigo, M. Látal. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec. Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Jánošík, Šmíd, Maier, Derner - Jašek, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Redenbach, Ordoš - Bulíř, Filippi, Kvapil - Lakatoš, J. Vlach, Dlouhý. Trenéři: Pešán a Mlejnek.