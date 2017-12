Plzeň má přijatelný los, v play off Evropské ligy narazí na Partizan Bělehrad

NYON Fotbalisté Plzně se v 1. play off Evropské ligy utkají s úřadujícím srbským mistrem Partizanem Bělehrad. Rozhodl o tom pondělní los ve švýcarském Nyonu. První zápas se odehraje 15. února v Srbsku, odveta na stadionu Viktorie je na programu o týden později.

Své soupeře poznali i další dva čeští zástupci v soutěži. Arsenal s brankářem Petrem Čechem se utká s Östersundem, Kodaň s Michaelem Lüftnerem narazí na Atlético Madrid.



Plzeň, která je v jarních bojích poprvé po třech letech, se utká se srbským protivníkem podruhé ve své historii. V roce 2015 vyřadila ve 4. předkole Evropské ligy Vojvodinu Novi Sad po výsledcích 3:0 a 2:0.

Partizan naposledy hrál na české půdě v roce 2002, kdy se utkal se Slavií Praha. První zápas vyhrál 3:1, odvetu však prohrál 1:5.

Nejčerstvější zkušenost se srbským fotbalem má pražská Sparta, která v srpnu vypadla v předkole Evropské ligy s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Partizan v základní skupině Evropské ligy obsadil s osmi body druhé místo za Dynamem Kyjev. Za sebou nechal Young Boys Bern a Skënderbeu Korcë.



V minulé sezoně získal 27. titul, v tomto ročníku srbské ligy je druhý se ztrátou devíti bodů na Crvenou zvezdu.

„Není to tak známý soupeř jako třeba Celtic, který byl v osudí, ale rozhodně ho nemůžeme podcenit. Jugoslávský fotbal byl vždy fantastický. Určitě to bude těžký soupeř. Když postoupí do jarních bojů, tak musí být kvalitní,“ řekl trenér Plzně Pavel Vrba.

„Byli tam i atraktivnější soupeři, ale zase to bude hratelnější a máme kvalitu na to, abychom postoupili, i když to nebude snadné,“ prohlásil David Limberský. „Je to docela příznivý los,“ přidal bek Radim Řezník.

Spokojenost zavládla i v Partizanu.

„Samozřejmě jsme spokojeni stejně jako Viktoria. Je to jedna z variant, kterou jsme si přáli. Jdou na sebe dva vyrovnané týmy. Ale také víme, že to nebude nic snadného, protože Viktoria je českým vicemistrem a v této sezoně jen jednou remizovala,“ řekl trenér Partizanu Miroslav Djukič.

„Pokud budeme chtít uspět, musíme se zlepšit a přes zimu posílit,“ dodal.

Oproti minulé sezoně Partizan přišel o dvě největší hvězdy, Leonarda a Uroše Durdeviče. Klub totiž měl finanční problémy, kvůli kterým málem přišel o start v evropských pohárech pro tuto sezonu. Po odvolání u Sportovního arbitrážního soudu mu však byl zákaz startu zrušen.

Nyní je klíčovou postavou ofenzivy kamerunský útočník se zkušenostmi ze slovenské ligy Léandre Tawamba, který dal osm gólů v lize a další tři přidal ve skupině EL.

Nejznámějším jménem na soupisce je bývalý hráč Manchesteru United a CSKA Moskva Zoran Tošič, který dal Plzni gól v roce 2013 za CSKA.

K oporám patří také brazilský defenzivní záložník Everton Luiz, stoper Bojan Ostojič či záložník Danilo Pantič hostující z Chelsea. V bráně je srbská reprezentační jednička Vladimir Stojkovič.

Plzeňští se musejí připravit také na bouřlivé prostředí na stadionu pro 33 tisíc fanoušků, kteří patří mezi nejproblémovější v Evropě.

Fanklub má přezdívku „Hrobaři“. Partizan kvůli řádění fandů musel v této sezoně Evropské ligy hrát dva zápasy před prázdným stadionem.

„Mají výborné fanoušky, jsou to spíše blázni, takže to bude asi velké,“ připustil Řezník.