Plzeň konečně udělala poslední krok a slaví pátý titul, Slavia vybouchla, Brno sestupuje

PRAHA Fotbalisté Plzně jsou popáté za posledních osm let českými šampiony. Titul si zajistili v sobotním 29. kole první ligy domácí výhrou 2:1 nad Teplicemi. Navíc obhájce titulu Slavia doma prohrála s Jabloncem 1:3 a kolo před koncem tak na Plzeň ztrácí z druhého místa nedostižných sedm bodů.

Fotbalová HET liga - 29. kolo: Plzeň - Teplice 2:1 (1:0)

Branky: 24. Krmenčík, 61. Petržela - 85. Vaněček. Rozhodčí: Julínek - Wilczek, Podaný. ŽK: Řezník - Ljevakovič, Kodeš. Diváci: 10.911. Slavia - Jablonec 1:3 (0:3)

Branky: 83. Sýkora - 13. Považanec, 19. Chramosta, 30. Trávník. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Hájek. ŽK: Sýkora, Hromada - Zelený. Diváci: 12.473. Sparta - Olomouc 1:0 (0:0)

Branka: 46. Šural. Rozhodčí: Příhoda - Paták, Kubr. ŽK: Plavšič, Štetina - Vepřek, Jemelka. ČK: 38. Vepřek. Diváci: 14.297. Karviná - Ostrava 0:0

Rozhodčí: Hrubeš - Blažej, Pospíšil. ŽK: Dreksa, Budínský, Janečka (všichni Karviná). Diváci: 4833. Brno - Jihlava 0:0

Rozhodčí: Franěk - Mokrusch, Hrabovský. ŽK: Vintr, Krejčí - Zoubele. Diváci: 5321. Liberec - Bohemians 1905 1:0 (0:0)

Branka: 62. Pulkrab. Rozhodčí: Dubravský - Dobrovolný, Dresler. ŽK: Pulkrab, Havelka, Ševčík - Jindřišek. Diváci: 3813. Slovácko - Zlín 1:1 (1:0)

Branky: 25. Sadílek - 79. Železník z pen. Rozhodčí: Marek - Moláček, Kříž. ŽK: Daníček, Krejčí - Ekpai, Jiráček, Bačo. Diváci: 6126. Mladá Boleslav - Dukla 1:0 (1:0)

Branka: 22. Komličenko. Rozhodčí: Ginzel - Arnošt, Melichar. ŽK: Fabián, Matějovský - Tetour, Hanousek, Miloševič, Ostojič. Diváci: 1990.

Je rozhodnuto. Mistr fotbalové ligy je po dvou letech z Plzně. Poslední krok udělala Viktoria týden před koncem soutěže vítězstvím nad Teplicemi.

A začíná sláva: ceremoniál, předání poháru, zkrátka velká plzeňská párty.

Ale nejde jen o trofej, ale hlavně o účast v základní skupině Ligy mistrů, kterou má český mistr zajištěnou.

To znamená prestižní zápasy proti nejslavnějším soupeřům. To znamená miliony v klubové kase.

Plzni div že nedostali pohár už po podzimu. Tehdy byla skvělá, nepřemožitelná, rozjetá. Z šestnácti zápasů jich vyhrála patnáct, jeden remizovala a nikdo, ani ti nejbližší pronásledovatelé, si nedokázali představit, že o výrazný dvouciferný náskok přijde.

Nepřišla, ale bylo to dramatičtější, než si kdokoli dovedl představit. Vždyť sobotní vítězství nad Teplicemi bylo teprve druhým domácím ligovým na jaře.

„Je to příjemný pocit. Jsem samozřejmě rád, že jsme po fantastickém podzimu a po trošku složitějším jaru uhráli titul, který znamená Ligu mistrů. To je pro nás super a hlavně to znamená, že budeme hrát skupinu a můžeme se v klidu připravovat na tuto náročnou soutěž,: radoval se po zisku titulu kouč Plzně Pavel Vrba.

„Samozřejmě víme, že náš čeká určitě spousta práce, protože jaro nám ukázalo, že všechno nebylo úplně optimální jako na podzim. Ale na druhou stranu já vždy vše sčítám, ať je to podzim, nebo jaro. Z tohoto pohledu jsme byli nejlepší a zaslouženě jsme letos vyhráli,“ dodal úspěšný trenér.



Plzeň po zimní pauze klopýtala, ztratila jiskru, kouzlo. Nebyla suverénní, ale to ani její soupeři. V 29. kole se to znovu potvrdilo.

Druhou Slavii, která jako jediná mohla titul Plzni, byť jen teoreticky vzít, potkal domácí kolaps s třetím Jabloncem. Během úvodních třiceti minut dostala góly od Považance, Chramosty, Trávníka a na výsledek 0:3 dlouho nedokázala reagovat. Jen na konci upravil skóre gólem Sýkora.

Pro Slavii těžké K.O.

Zato velká vzpruha pro Jablonec, který se přiblížil jistotě účasti v základní skupině Evropské ligy. Nyní mu stačí jen za týden doma porazit Slovácko, které je zachráněné a o nic nehraje.

A pozor, Jablonec ještě klidně může brát i druhé místo, ale to by musela Slavia v posledním kole padnout v Teplicích. A Jablonec pochopitelně zvítězit.

Na čtvrtou příčku poskočila Sparta, která předstihla Olomouc. Na domácím hřišti oslabeného soupeře, který hrál většinu zápasu bez vyloučeného kapitána Vepřeka, porazila díky Šuralovi 1:0. Hrál i loučící se Lafata, nastoupil na závěrečnou půlhodinu, natáhl kapitánskou pásku, užil si ovace zaplněné Letné. Ale gól nedal, takže v lize pořád zůstává na svých 198 zásazích.

Druhou ligu bude v příští sezoně hrát brněnská Zbrojovka, která nenavázala na vítězství z Teplic a doma jen bez gólů remizovala s Jihlavou. Stejným výsledkem skončilo i důležité utkání Karviné s Ostravou, domácí dál zůstávají předposlední.



Zachráněné je Slovácko, které doma remizovalo se Zlínem.