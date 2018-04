Plzeň ještě žije. Západočeši vyhráli v Brně a vynutili si páté semifinále

Brno Hokejisté Plzně zvítězili ve čtvrtém semifinále play off extraligy v Brně 2:1 a vynutili si prodloužení série. Kometa prohrála v play off po 13 zápasech a nevyužila první šanci postoupit znovu po roce do finále. Série pokračuje v sobotu na západě Čech.

Kometa do druhého domácího utkání vstoupila aktivněji než ve středu a oba brankáři Svoboda i Čiliak tak byli od začátku v permanenci. Útoku se totiž snažili věnovat i hosté.

Do první výraznější šance se dostal při Hollwegově vyloučení domácí Nečas, Svoboda byl ale připraven. Nepřekonal jej ani Holík ve 13. minutě. Poté se do slibné příležitosti dostal Kratěna, byl však moc blízko před Čiliakem a nestihl ideálně zakončit.



HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) (semifinále play off hokejové extraligy - 4. zápas) Branky a nahrávky: 52. H. Zohorna (M. Erat, Krejčík) - 22. Kracík (D. Sklenička, Kadlec), 24. D. Kindl (Kracík). Rozhodčí: Hodek, Hribik - D. Hynek, Zíka. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno). Stav série: 3:1. Brno: Čiliak - O. Němec, Štencel, Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec - M. Erat, J. Hruška, R. Zohorna - Haščák, P. Holík, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Vondráček, L. Čermák, Vincour. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Horáček. Plzeň: M. Svoboda - Jones, Moravčík, Čerešňák, Vráblík, Kadlec, D. Sklenička - Gulaš, Mertl, Stach - Indrák, Kratěna, Kantner - Schleiss, Kracík, D. Kindl - Pour, Preisinger, Hollweg. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Jiří Hanzlík a Vlasák.

Ve 22. minutě se Plzeň dostala poprvé v sérii do vedení. Skleničkovu přihrávku od mantinelu tečoval pod horní tyč Kracík a Čiliak neměl šanci zasáhnout.



O dvě minuty později skórovali Západočeši podruhé a opět u toho byl Kracík. Překvapivou přihrávkou našel volného Denise Kindla a Kometa znovu inkasovala. Direkt domácím následně mohl zasadit aktivně hrající Sklenička, Čiliak jej ale tentokrát vychytal.

Brno se následně tlačilo do útoku a jedinečnou šanci zdramatizovat duel mělo v 65 sekund dlouhé přesilovce pět na tři, hosté se však dokázali ubránit. Hra v početní výhodě se ale nedařila ani Plzni, uklidňující gól hosté nepřidali při trestech Gulašiho a Bartejse.

A Západočeši toho litovali. V 52. minutě nejprve trefil Nečas tyč, vzápětí byl vyloučen Moravčík a Kometa přesilovku bleskově využila. Po osmi sekundách Svobodu překonal Hynek Zohorna a připsal si šestý gól v play off.

Jihomoravané se tlačili do útoku, vytvořili si převahu, ale z rychlých protiútoků mohli naopak hostům vrátit dvoubrankové vedení Preisinger a Gulaš. Ani jeden z nich však skórovat nedokázal. O závěrečný nápor poté domácí hráče připravilo Němcovo vyloučení.