Plzeň deklasovala Olomouc a je dalším čtvrtfinalistou. Liberec má mečbol

PLZEŇ/PRAHA Hokejisté Plzně porazili v pátém čtvrtfinále Generali play off Tipsport extraligy Olomouc 5:0, ovládli sérii 4:1 na zápasy a slaví postup do semifinále. Jediná výhra dělí od posunu mezi nejlepší čtyři Liberec, který vyhrál v Hradci Králové 2:1 a ujal se vedení 3:2 na utkání.

Plzeň po úvodní porážce s Olomoucí 2:3 po samostatných nájezdech vyhrála čtyřikrát za sebou a potvrdila roli vítěze základní části. Dnešní duel rozhodli Indiáni rychle a ve 23. minutě vedli díky brankám Miroslava Indráka, Ryana Hollwega a Denise Kindla už 3:0. V závěrečném dějství dovršili výhru obránce Michal Moravčík a znovu Indrák.

Plzeň má jistotu, že vstoupí do boje o finále v sobotu 31. března doma. O jejím soupeři se může rozhodnout už v sobotu. Pokud by po základní části sedmý Liberec dokázal vyřadit druhý Hradec Králové, tak by se utkal právě s Plzní.

Liberec po porážkách z prvních dvou duelů v Hradci Králové navázal na dvě domácí vítězství a jako první v sérii uspěl na ledě soupeře. Už po 79 sekundách dostal Bílé Tygry do vedení Marek Kvapil, který si v pozici nejlepšího střelce a nejproduktivnějšího hráče play off polepšil na sedm branek a devět bodů. Ve 24. minutě zvýšil Jaroslav Vlach a za domácí se trefil v polovině závěrečného dějství jen Rudolf Červený.

Šestý duel se bude hrát v Liberci netradičně už od 11:00, protože v Home Credit Areně následuje od 18:00 galavečer bojovníků Night of Warriors.