Sen o světové jedničce se rozplynul. Plíšková v semifinále nestačila na Wozniackou

Singapur Česká tenistka Karolína Plíšková do finále Turnaje mistryň nepostoupila. Dánce Caroline Wozniacké podlehla 6:7 a 3:6, přestože měla v úvodní sadě šest setbolů. Třetí nasazená Plíšková tak zároveň přišla o šanci zakončit rok jako světová jednička. Tou zůstane Rumunka Simona Halepová.

Plíšková do zápasu vstoupila odvážně, v očekávaných dlouhých výměnách se dobře pohybovala a snažila se výborně bránící Dánku tlačit. Opakovaně úspěšně atakovala druhý servis Wozniacké, ale na pomalém povrchu v Singapuru nebyla tolik úspěšná při vlastním servisu. Dostala se do vedení 5:3, ale mimo jiné vinou dvou zkažených nahraných míčů podání ztratila. Na returnu si vzápětí vypracovala postupně tři setboly, ale ani jeden neproměnila.

Ve zkrácené hře pak Plíšková vypadla z rytmu a vrátila se do něj až za stavu 1:6, kdy neměla co ztratit. Dostala se k dalším třem šancím na ukončení setu, ale znovu je nevyužila. Naopak Wozniacká svůj šestý setbol proměnila a vyhrála 11:9.

To bylo pro vývoj zápasu rozhodující. „Myslím si, že to bylo celé o prvním setu. Šancí jsem měla milion. Samozřejmě ty setboly mrzí nejvíc. Asi ten na můj servis, protože jsem dala dobrý první servis. Tam jsem měla takový lehčí bekhend, což jsem mohla určitě zahrát jinak,“ popisovala novinářům Plíšková.

I vítězná Wozniacká uznala, že úvodní sada rozhodla. „Byl to poněkud bláznivý první set. Prostě jsem bojovala, bylo to nahoru dolů. Myslím si, že to bylo velmi důležité. Ať už by ten první set vyhrála kterákoli z nás, měla by velkou psychickou výhodu při vstupu do toho dalšího,“ uvedla dnes výborně hrající Dánka.

Ve druhé sadě sedmadvacetiletá Wozniacká ukazovala skvělou formu, která ji dovedla ke dvěma jasným výhrám v základní skupině. Měla víc es než Plíšková a byla úspěšnější po svém prvním servisu. Její náskok 3:1 ještě pětadvacetiletá Češka dotáhla, ale v osmém gamu Plíšková znovu přišla o podání a Wozniacká už vedení nepustila. Vyhrála 6:3 a po sedmi letech se vrátila do finále Turnaje mistryň. Plíškovou porazila pošesté z devíti vzájemných zápasů, letošní bilanci srovnala na 3:3.

Ve finále se Wozniacká utká buď s Američankou Venus Williamsovou, nebo se svou páteční přemožitelkou Caroline Garciaovou z Francie. V roce 2010 prohrála Wozniacká boj o titul s Belgičankou Kim Clijstersovou. Letos vyhrála jen jedno ze sedmi turnajových finále, v září získala titul v Tokiu.