Plíšková: Svaly mi po volnu odešly, poslední týden byl tvrdý. Ale nejhorší mám za sebou

PRAHA Nejtěžší část přípravy na příští sezonu už má tenistka Karolína Plíšková za sebou a vyhlíží zápasy. Formu pod novým koučem Tomášem Krupou otestuje v domácí extralize, pak na exhibici v Thajsku a do sezony vstoupí v Brisbane.

Světová čtyřka, která letos strávila osm týdnů v čele žebříčku, měla po sezoně delší třítýdenní volno. „Takže mi svaly odešly,“ smála se Plíšková po páteční exhibici v Praze. V ní si zahrála v páru s bývalým fotbalistou Janem Kollerem a poté porazila v super tie-breaku někdejšího tenistu Bohdana Ulihracha.



Kondici nabírala Plíšková pod vedením slovenské dvojice Ivan Trebatický a Martin Nosko, s kterými spolupracuje skoro dva roky. „Chtěla bych říct, že je to u konce, ale ještě mi pár dnů chybí, ale to nejtěžší mám za sebou,“ oddechla si.

Hodně běhala, chodila do posilovny a zařazovala dřepy. „Dělala jsem všechno možné, abych se dala do formy. Nic nového mi kluci nepřipravili. Všechny cviky znám, jen už tam byly větší váhy než dřív,“ řekla pětadvacetiletá tenistka.



Od pondělí hraje na kurtu pod Krupovým dohledem. „Žije,“ uvedl s tradičným humorem bývalý kouč Tomáše Berdycha a Barbory Strýcové. „Je to tvrdý. Tenhle týden docela bolí, ale nejhorší mám asi za sebou,“ konstatovala Plíšková a těšila se na extraligu.

„Budou zápasy, to bude příjemnější.“ S novým trenérem už probírali plány do sezony. „Máme cíle, on i já, a to jsou grandslamy a velké turnaje, ale začínáme. Jsme spolu týden a nemluvíme o vyhraných turnajích. Doufám, že se podaří vstup do sezony a dál se uvidí,“ řekla vítězka devíti turnajů WTA.

Zatímco loni po vyhraném Fed Cupu onemocněla a neměla ideální přípravu, nyní je zdravotně v pořádku. „Nemocí je okolo dost, tak doufám, že to ustojím a odletím připravená a zdravá. Zatím se cítím dobře,“ zaklepala Plíšková.

Po finále extraligy, pokud do něj s týmem Prostějova 20. prosince postoupí, si nejspíš udělá s předstihem české Vánoce. Na Štědrý den totiž bude na exhibici v Thajsku, kam letí 21. prosince.

„Vánoce letos budou takové zběsilé, ale neprožívám to. Pro děti to je asi významnější, ale už jsem dospělá. Stromeček už mám týden, udělám si to trošku dřív a nevadí, že tady nebude čtyřiadvacátého,“ řekla.