Plíšková před duelem s Kerberovou: Finále US Open si budu pamatovat dlouho

Stuttgart Tenistka Karolína Plíšková má zatím za sebou jednu grandslamovou finálovou zkušenost a ta pro ni před víkendovým Fed Cupem v Německu představuje memento. Na US Open byla předloni blízko triumfu, ale s Angelique Kerberovou, s níž se utká v sobotu ve Stuttgartu v druhé dvouhře semifinálového klání týmové soutěže, nakonec prohrála.

„Zápas si budu pamatovat dlouho. Vzpomínám furt, ale moc se k tomu nevracím,“ řekla aktuální světová šestka Plíšková.



V newyorském finále vedla Plíšková 3:1 ve třetím setu. Ve zbytku zápasu už ale proti skvěle běhající a bránící se Kerberové uhrála jen jednu hru. „Měla jsem krůček k vítězství, na druhou stranu ona byla celý ten rok v životní formě,“ připomněla Plíšková fakt, že Němka v roce 2016 ovládla i Australian Open a byla světovou jedničkou.

Zápas z finále US Open viděla ze záznamu jen jednou. Víc už ho vidět nechce. „Protože to byla škoda. ‚Ty jo, to byl kousek,‘ říkám si. Věřím, že dnes bych si s tím poradila, bylo to moje první finále. Když bych se tam dostala teď, tak by to dopadlo jinak,“ domnívá se Plíšková a doufá, že další grandslamová šance přijde.

S Kerberovou nemá obecně dobrou bilanci. Po US Open prohrála další dva zápasy, jeden letos v Dubaji. Celkově to má s Němkou 3:7. „Ona nedá nic zadarmo a strašně bojuje. Její hra se moc nemění a je pro mě nepříjemná,“ řekla.



Zásadní nepříjemností hry Kerberové a obranářek typu Rumunky Simony Halepové a dalších je, že vracejí jeden míč za druhým. „Musíte všechno zabít. My útočíme a ony se brání. Buď si to uhrajete, nebo to zkazíte. Je to jen o mně, což je těžké na hlavu. Snažím se dávat winnery (vítězné míče), ale ne vždycky mi to padá. Soupeřky nedají nic zadarmo, neriskují, na druhou stranu nehrozí nebezpečí,“ řekla Plíšková.

Kerberovou „vystřílela“ třeba předloni v Cincinnati 6:3 a 6:1. „Sedlo mi to a smázla jsem ji skoro jako nic. Protože neměla zbraň,“ pamatovala si Plíšková. „Vím, že to mám ve svých rukou, ony mě ničím nepřekvapí. Když to chytnu, vyhraju.“ Na začátku jara se Plíšková „pere“ s antukou a tradičně i s alergií. Slzí a smrká. „Na kurtu je to nepříjemné. V hale se navíc vzduch drží,“ řekla tenistka.

Češky jdou vedle Plíškové do boje se světovou desítkou Petrou Kvitovou. Němky mají dvanáctku Kerberovou a jedenáctku Julii Görgesovou. Fakt, že se hraje v Německu a na antuce, dělá trochu favoritky z domácího týmu.

„Němky jsou jedním ze tří nejsilnějších týmů, proti kterým jsem hrála,“ poznamenala Plíšková. Dalšími dvěma pro ni byly Rusky v pražském finále s Marií Šarapovovou a Francouzky. „Je fajn vědět, že mají silný tým. Když prohrajeme, nebude to taková ostuda. Jsme v klidu, ale nebereme to tak, že nemusíme vyhrát. Můžeme hrát finále doma, to je motivace. Chceme pohár vyhrát znovu,“ prohlásila Plíšková.