Plíšková před závěrem sezony: Už toho máme všechny plné zuby, pořád ale chci vyhrávat

PRAHA Běží desátý měsíc tenisové sezony a Karolínu Plíškovou už zmáhá únava. Než se však odebere na vytouženou dovolenou, ještě jednou se hodlá fyzicky i duševně vyždímat. Chce zazářit na Turnaji mistryň, pomáhat jí bude australská trenérka.

Ve středu kousek od Staroměstského náměstí Karolína Plíšková plnila povinnosti vůči novému sponzorovi, hodinářské firmě Hublot. Pózovala fotografům v tmavých šatech a střevíčcích na vysokém podpatku, rozdávala rozhovory.

Jinak ovšem i nadále obléká hlavně sportovní oděv, trénuje na Spartě a už v pondělí vyráží daleko na jihovýchod, až téměř k rovníku. V Singapuru by ráda co nejlépe uzavřela výjimečnou sezonu.

Na podzimní asijské šňůře tenistkám často dochází pára. Jak jste na tom vy?

Asie je pro mě docela náročná, nesedí mi hlavně Čína. Všechny toho už máme plné zuby.

Sestra Kristýna tvrdí, že má trable s tamním jídlem. Co vy?

Jsem na tom podobně. I když se na turnajích snaží a nějaké těstoviny a rýži vždycky dostaneme. Nevyhovuje mi časový posun. Pauza po amerických betonech je strašně krátká, po New Yorku jsem skoro nebyla doma.

Asijská bilance 5-3 je pod vaším letošním průměrem. Jak jste s ní spokojená?

Několik zápasů nebylo špatných. Ale k úrovni, na které bych se chtěla držet, jsem měla daleko.

Co říkáte na čilý ruch na špičce žebříčku, kde se letos vystřídalo pět jedniček?

Rozdíly mezi námi jsou malé, skoro na každém turnaji se pořadí může změnit. Pořád mám šanci stát se číslem jedna po Turnaji mistryň, kde to bude hodně vyrovnané. Uvidíme, jak to dopadne.

Myslíte na znovudobytí vrcholu?

Ani moc ne. Pro mě jsou hlavním cílem turnajové tituly, vyhrát grandslam. Teďka mě láká pohár z Masters. Jednička pro mě není hlavní.

Naposledy se jí stala Rumunka Halepová, která předtím v podobné situaci několikrát selhala. Přála jste jí úspěch?

Přála. Mám ji ráda, docela spolu vycházíme. Bylo mi jí líto, jak to třikrát nezvládla. Mně je sympatičtější než třeba Muguruzaová.

Čeká vás mise Singapur. Jak je pro vás důležité, abyste sezonu zakončila zvesela?

Samozřejmě chci do závěru dát všechny svoje síly. Už jich nezbylo moc. Ale čeká mě poslední akce před dovolenou, takže hodlám ze sebe vyždímat všechno, abych ničeho nelitovala. Jsem v tréninkovém procesu, doufám, že se dobře připravím. Může mě uklidňovat, že už jenom postup do Singapuru znamená úspěch.

Kdy a kde se sejdete s Rennae Stubbsovou, kterou jste si najala na poslední dva týdny roku?

Potkáme se až v Singapuru. Ona letí z Ameriky, já z Prahy. Jsme na mobilu, píšeme si. Zatím nám to funguje. Pracuje pro ESPN, takže má holky nakoukané. Snad mi na ně dá nějaké tipy.

Jak vaše spolupráce vznikla?

Potkáváme se na turnajích. Ona komentuje, dělá rozhovory na kurtech. Známe se dlouho. Občas jsme spolu probíraly zápasy. Ona je v mé situaci pro Singapur nejlepší volba. Je ženská, což je pro mě změna. Na dva týdny to bude fajn. Ale může se stát, že vyhraju titul a nechám si ji nastálo.

Počítáte s ní i na další sezonu?

Zatím ne. Ale není to vyloučené. Mám naplánovanou dovolenou, během ní si všechno proberu a rozhodnu se, koho si k sobě vezmu. S novým trenérem se pak budu připravovat na příští rok. Zatím ještě nikoho nemám.