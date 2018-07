Plíšková na úvod Wimbledonu zvládla třísetovou bitvu, její sestra vypadla

LONDÝN S rozdílným výsledkem vstoupily do tenisového Wimbledonu sestry Plíškovy. Zatímco nasazená sedmička Karolína po vydřené výhře 7:6, 2:6, 6:1 nad Britkou Harriet Dartovou postoupila do druhého kola, její dvojče Kristýna prohrála s Rumunkou Alexandrou Dulgheruovou 4:6, 6:1, 2:6 a popáté za sebou vypadla na okruhu v 1. kole. Naposledy se přes něj dostala v květnu v Norimberku, kde došla do čtvrtfinále.

Karolína Plíšková měla s Dartovou, jež před několika dny v Eastbourne slavila po výhře nad její sestrou premiérovou výhru na okruhu, překvapivě hodně práce.

První set vyhrála až v tie-breaku, houževnatá Britka se však nevzdala a do druhé sady vlétla ve velkém stylu.

Dartovou nezastavilo ani nepříjemné podklouznutí, po němž se nechala v šatně ošetřit. Na kurt se vrátila po několika minutách a brzy srovnala na 1:1.

V úvodní hře rozhodujícího setu odvrátila Plíšková tři brejkboly. Dartová vzápětí vyrovnala, ale to bylo z její strany vše.

Utkání mezi Kristýnou Plíškovou a Dulgheruovou začaly obě hráčky ztrátou podání. Jako první jej ve čtvrtém gamu udržela Rumunka a nakonec získala první set.



Ve druhém povolila Češka soupeřce jediný game, avšak v rozhodující sadě Plíšková znovu dvakrát neudržela servis a po hodině a tři čtvrtě odešla z kurtu poražena.

Rumunce, která je v žebříčku až ve druhé stovce, podlehla Plíšková i podruhé v kariéře. Poprvé s ní prohrála před čtyřmi lety na US Open. Jejím maximem ve Wimbledonu zůstává 3. kolo z roku 2015.