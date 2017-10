Plíšková má v semifinále v Singapuru Wozniackou, světová jednička Halepová končí

Singapur Česká tenistka Karolína Plíšková se v sobotním semifinále Turnaje mistryň utká s Dánkou Caroline Wozniackou. Rozhodly o tom páteční výsledky v Červené skupině. Po vítězství 0:6, 6:3 a 7:5 na dosud suverénní Wozniackou z prvního místa postoupila Francouzka Caroline Garciaová. Pomohla jí k tomu také výhra Ukrajinky Eliny Svitolinové 6:3 a 6:4 nad světovou jedničkou Simonou Halepovou, pro kterou turnaj končí.

Wozniacká v úvodních dvou zápasech na Turnaji mistryň ztratila dohromady jen čtyři hry a také dnes začala ve velkém stylu. Při svém podání za první set ztratila pouhé dva míče a vítězka velkých turnajů ve Wu-chanu a Pekingu Garciaová marně hledala skuliny v její obraně. Za 23 minut Wozniacká nadělila soupeřce „kanára“.



Ve druhém setu se ale dánský expres zadrhl. Garciaová byla přesnější a trpělivější a těžila také z přibývajících nevynucených chyb a dvojchyb na kontě Wozniacké. Jako první na letošním Turnaji mistryň dokázala sedmadvacetileté Dánce sebrat servis. Ve druhém setu ho prolomila hned třikrát, a i když sama za stavu 5:2 o podání přišla, vynutila si výhrou 6:3 rozhodující sadu.

Rumunka Simona Halepová se vzteká. Francouzka Caroline Garciaová slaví.

Do té lépe vstoupila Wozniacká, která ve třetí hře Francouzce vzala podání a náskok brejku držela až do stavu 5:4, kdy podávala na vítězství. K mečbolu se ale nepropracovala, naopak Garciaová třetí brejkbol v této hře proměnila a srovnala krok. Při vlastním podání Francouzka vzápětí prohrávala 0:40, ale game otočila a pak při Dánčině servisu proměnila druhý mečbol.



Turnaj mistryň v Singapuru (tvrdý povrch, dotace 7 milionů dolarů) Dvouhra: Červená skupina: Garciaová (8-Fr.) - Wozniacká (6-Dán.) 0:6, 6:3, 7:5, Svitolinová (4-Ukr.) - Halepová (1-Rum.) 6:3, 6:4. Semifinálové dvojice: KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ (3-ČR) - Wozniacká, Garciaová - V. Williamsová (5-USA).



Garciaová po debaklu v prvním setu cítila, že nemá co ztratit. „Snažila jsem se jen začít hrát trochu lépe, být víc na nohou. Našla jsem rytmus. Ten zápas byl nahoru dolů, ale dopadlo to dobře,“ komentovala průběh zápasu. Wozniacká litovala, že měla trochu smůlu. „Myslím, že to dneska bylo o maličkostech. Měla jsem pocit, že jsem ten zápas měla vyhrát, ale takhle to je. Měla jsem šanci to dopodávat a neudělala jsem to,“ řekla.

Výsledek úvodní dnešní dvouhry vyřadil ze hry o postup Svitolinovou. Halepové stačila k postupu jakákoliv výhra, ale Ukrajince podruhé za sebou podlehla. O osudu prvního setu rozhodl brejk Svitolinové hned ve druhém gamu.

Ukrajinka měnila rytmus hry a držela ve výměnách krok, naopak Rumunka častěji chybovala. V úvodu druhé sady světová jednička vedla 2:0 a zdálo se, že by mohla nakročit k obratu. Také Svitolinová se ale zlepšila, záhy srovnala krok a díky dalšímu brejku v sedmé hře nakonec vyhrála 6:4.

Ukrajinka tím rozhodla o složení semifinálových dvojic. Vedle duelu Plíškové s Wozniackou se o finále utkají Garciaová a Američanka Venus Williamsová. Světová trojka Plíšková je nejvýše postavenou hráčkou, která na Turnaji mistryň zůstala.

V případě celkového vítězství se vrátí po sedmi týdnech do čela žebříčku a zakončí rok jako jednička. S Wozniackou má negativní bilanci 3:5, ale poslední vzájemný zápas v srpnu na betonu v Cincinnati vyhrála.