Plíšková jde bez ztráty setu do semifinále Turnaje mistryň. Rozdrtila i Muguruzaovou

singapur (od našeho zpravodaje) 6:2 a 6:2. Stejně snadným způsobem, jakým porazila v úvodním zápase na letošním Turnaje mistryň Američanku Venus Williamsovou, si Karolína Plíšková poradila i ve druhém duelu v Singapuru se Španělkou Garbiní Muguruzaovou. Ještě před čtvrtečním závěrečným duelem skupiny s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou si tak snadno zajistila postup z prvního místa do víkendového semifinále.

O druhou postupovou příčku se v přímém souboji utkají Muguruzaová a Williamsová.

Světová trojka Plíšková si postup do semifinále vybojovala při druhé účasti v Singapuru.

Wimbledonské šampionce Muguruzaové dnes stejně jako Williamsové po velmi dobrém výkonu povolila jen čtyři hry a za 62 minut jí oplatila porážku ze srpnového turnaje v Cincinnati. Celkově ji zdolala už posedmé z devíti vzájemných zápasů.

Zápas v Singapuru začal pozdě večer tamního času, protože Williamsová s Ostapenkovou bojovaly více než tři hodiny. „Bylo to docela těžké, protože jsme dlouho čekaly,“ poznamenala Plíšková v rozhovoru na dvorci.

Hned ve druhém gamu sebrala Španělce servis a od té chvíle nepřipustila vážnější komplikace.

V úvodním setu čelila jedinému brejkbolu, který odvrátila, a po 26 minutách ukončila sadu vítězným returnem. O přestávce si zavolala dočasnou trenérku Rennae Stubbsovou, která ji povzbudila, aby pokračovala ve stejném stylu.



Na úvod druhého setu Plíšková navzdory dvěma brejkbolům udržela servis a pak se rychle dostala do vedení 5:0 a 40:0 při podání Muguruzaové.

Španělka všechny tři mečboly odvrátila a následně svým jediným brejkem v zápase snížila na 2:5, ale to bylo z její strany vše. Agresivní Plíšková se znovu na returnu dostala do vedení 40:0 a vítězným forhendem čtvrtý mečbol proměnila.

I Plíškovou překvapilo, jak rychlý to byl zápas. „Vždycky jsme spolu hrály těsné zápasy. Tohle je pravděpodobně ten nejjednodušší zápas, co jsme spolu odehrály. Očekávala jsem těžké utkání, takže jsem ráda, že to bylo takhle jednoduché,“ řekla.

Klíč k úspěchu viděla v dobrém podání a rychlém brejku v obou setech.

Vystoupení v Bílé skupině Plíšková uzavře ve čtvrtek od 10:00 SELČ, Muguruzaová s Williamsovou se pak utkají od 13:30 SELČ.

Tabulka: