NEW YORK České tenistky Karolína Plíšková a Karolína Muchová postoupily do 2. kola US Open. Finalistka turnaje z roku 2016 porazila Kazašku Zarinu Dijasovou 6:4 a 7:6. Debutantka Muchová pak porazila Ukrajinku Dajanu Jastremskou 6:4 a 6:2.