Plíšková a Strýcová se ve vedru se soupeřkami nepáraly a jsou ve 3. kole

NEW YORK Tenistka Barbora Strýcová v dalším horkém dni na US Open nešetřila Laru Arruabarrenaovou. Turnajová třiadvacítka deklasovala španělskou soupeřku 6:0, 6:1 a postoupila v New Yorku do třetího kola. Na kurtu číslo pět uspěla o pár hodin později i Karolína Plíšková, která zdolala Rumunku Anu Bogdanovou 6:2 a 6:3.

Výsledky 2. kola US open Muži: Raonic (25-Kan.) - Simon (Fr.) 6:3, 6:4, 6:4, Wawrinka (Švýc.) - Humbert (Fr.) 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 7:5. Ženy: Karolína Plíšková (8-ČR) - Bogdanová (Rum.) 6:2, 6:3, Wang Čchiang (Čína) - Beguová (Rum.) 6:3, 6:1, Strýcová (23-ČR) - Arruabarrenaová (Šp.) 6:0, 6:1, Svitolinová (7-Ukr.) - Mariaová (Něm.) 6:2, 6:3, Mertensová (15-Belg.) - Lapková (Běl.) 6:2, 6:0, Stephensová (3-USA) - Kalininová (Ukr.) 4:6, 7:5, 6:2, V. Williamsová (16-USA) - Giorgiová (It.) 6:4, 7:5.

Zápasy druhého kola dnes ještě čekají Lucii Šafářovou a Karolínu Muchovou. Ta se se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou utká v posledním večerním zápasu na dvorci Louise Armstronga.

Osmá nasazená Plíšková v prvním setu získala od stavu 1:2 pět her v řadě. Na začátku druhé sady pustila 83. hráčku světa do vedení 3:0, ale ve zbytku utkání už nepovolila přemožitelce Marie Bouzkové z prvního kola ani game.

V pětatřicetistupňovém vedru byl nejnapínavější první game. Svěřenkyně Davida Kotyzy Strýcová při svém podání odvrátila dva brejkboly a po devítiminutovém boji hru uzavřela esem. Pak získala brejk čistou hrou a zápas ovládla.

Strýcová hrála trpělivě, tlačila míče do soupeřčina bekhendu, a když potřebovala, zařadila přechod na síť nebo při podání útočný styl servis-volej. Po hodině a dvou minutách vedla 6:0 a 5:0, ale dva „kanáry“ soupeřce nakonec nenadělila.

“Nepřemýšlela jsem nad tím, jestli jí dám dva ptáky, nebo ne. To bych asi chtěla moc,“ řekla novinářům Strýcová. „Byl to jeden z těch zápasů, který se takhle podaří jednou nebo dvakrát do roka. Byla jsem ve svém světě. Hrála jsem míč po míči a věděla jsem přesně, co mám kdy udělat. Je hrozně fajn, že se to podařilo,“ dodala.

Byla ráda, že ušetřila energii i vzhledem k náročným podmínkám. „Horko bylo nepříjemný, je hrozný dusno, těžko a je to nechutný,“ řekla Strýcová a doplnila: „Je důležité šetřit energii, nedělat zmetky, dobře pít a ledovat.“



Na grandslamech letos Strýcová vyhrála už desátý zápas a na každém prošla minimálně do třetího kola. „Grandslamy jsou nejdůležitější a letos na nich hraju nejlíp. To mi ukazuje. že se na ně dokážu připravit a dokážu to i psychicky, protože to je opravdu velký nápor. Svým způsobem mi to dodává sebevědomí, že se dokážu do sebe zavřít a uhrávat výsledky na grandslamech,“ řekla Strýcová.

Na US Open se ale dál než do 3. kola dosud nedostala. O to se nyní pokusí proti patnácté nasazené Elise Mertensové z Belgie, s kterou se ještě nestřetla.